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Posted 28 января, 05:30

Published 28 января, 05:30

Modified 28 января, 05:36

Updated 28 января, 05:36

Тропу на Ветлан полностью закроют для туристов. Что случилось?

Тропу на Ветлан полностью закроют для туристов. Что случилось?

28 января 2025, 05:30
Фото: Дирекция ООПТ Пермского края.
Сюжет
Туризм
Ранее анонсировалось, что к одной из главных природных достопримечательностей Пермского края построят экотропу.

В Пермском крае полностью закроют верхнюю тропу на Ветлан. Это произойдет в среду, 29 января, сообщает паблик «Дирекция ООПТ Пермского края».

Закрытие будет временным и связано оно с проведением работ по очистке тропы от аварийных деревьев, которые представляют серьезную опасность для здоровья и жизни туристов. «Планируйте свой визит заранее и выбирайте другие маршруты», — рекомендует дирекция ООПТ.

Напомним, в минувшем году должно было начаться строительство экотропы на Ветлан. На это заложили сумму в 52,2 млн рублей. Однако проектная документация была отклонена за несоответствие техническому заданию, в итоге сроки строительства перенесли на 2025 год.

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#Туризм#Внутренний туризм#Ветлан#Камень Ветлан
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