Тропу на Ветлан полностью закроют для туристов. Что случилось?

Posted 28 января, 05:30
Published 28 января, 05:30
Modified 28 января, 05:36
Updated 28 января, 05:36
В Пермском крае полностью закроют верхнюю тропу на Ветлан. Это произойдет в среду, 29 января, сообщает паблик «Дирекция ООПТ Пермского края».
Закрытие будет временным и связано оно с проведением работ по очистке тропы от аварийных деревьев, которые представляют серьезную опасность для здоровья и жизни туристов. «Планируйте свой визит заранее и выбирайте другие маршруты», — рекомендует дирекция ООПТ.
Напомним, в минувшем году должно было начаться строительство экотропы на Ветлан. На это заложили сумму в 52,2 млн рублей. Однако проектная документация была отклонена за несоответствие техническому заданию, в итоге сроки строительства перенесли на 2025 год.