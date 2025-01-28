properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 11:45

Published 28 января, 11:45

Modified 28 января, 11:48

Updated 28 января, 11:48

Пермским уборщикам в локомотивном депо три месяца не платили зарплату

Уборщики помещений депо Пермь-Сортировочная три месяца не получали зарплату

28 января 2025, 11:45
Фото: fusionbrain.ai.

Пермским уборщикам в локомотивном депо три месяца не платили зарплату

Транспортная прокуратура обратилась в суд.

 

Пермская транспортная прокуратура защитила права работников клининговой компании. Сотрудники занимались уборкой эксплуатационного локомотивного депо Пермь-Сортировочная.

Во время проверки выяснилось, что работодатель не оформил трудовые отношения с пятью сотрудниками. Помимо этого, он не оплатил их работу за три месяца прошлого года. Тогда один из работников обратился в надзорный орган. Для устранения нарушений транспортный прокурор направил исковое заявление в суд.

В итоге суд установил факт трудовых отношений. Работодателя обязали выплатить зарплату на общую сумму 228 тыс. рублей и компенсации за ее задержку в размере 50 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.

Читайте также:
Врачи рассказали, когда нужно заправлять постельПермячка отсудила 20 тысяч рублей за незаконное использование своего фото в рекламеРядом с историческим зданием в центре Перми откроют апарт-комплекс
#Общество#Пермь#Транспортная прокуратура#Депо#Трудовые права
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика