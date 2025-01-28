Уборщики помещений депо Пермь-Сортировочная три месяца не получали зарплату

Во время проверки выяснилось, что работодатель не оформил трудовые отношения с пятью сотрудниками. Помимо этого, он не оплатил их работу за три месяца прошлого года. Тогда один из работников обратился в надзорный орган. Для устранения нарушений транспортный прокурор направил исковое заявление в суд.