Уборщики помещений депо Пермь-Сортировочная три месяца не получали зарплату

Posted 28 января, 11:45
Published 28 января, 11:45
Modified 28 января, 11:48
Updated 28 января, 11:48
Пермская транспортная прокуратура защитила права работников клининговой компании. Сотрудники занимались уборкой эксплуатационного локомотивного депо Пермь-Сортировочная.
Во время проверки выяснилось, что работодатель не оформил трудовые отношения с пятью сотрудниками. Помимо этого, он не оплатил их работу за три месяца прошлого года. Тогда один из работников обратился в надзорный орган. Для устранения нарушений транспортный прокурор направил исковое заявление в суд.
В итоге суд установил факт трудовых отношений. Работодателя обязали выплатить зарплату на общую сумму 228 тыс. рублей и компенсации за ее задержку в размере 50 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.