Участникам СВО из Пермского края списали 25 миллионов рублей долгов по кредитам

Важно, что контракт должен быть заключен на срок более одного года, при этом сумма кредитных обязательств не может превышать 10 млн. рублей, сообщают приставы. Законодательство предусматривает также прекращение исполнительных производств по кредитным обязательствам и в отношении супруги или супруга военнослужащего.