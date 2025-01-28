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Posted 28 января, 11:43

Published 28 января, 11:43

Modified 28 января, 11:44

Updated 28 января, 11:44

25 млн рублей кредиторской задолженности списали 118 участникам СВО из Прикамья

Участникам СВО из Пермского края списали 25 миллионов рублей долгов по кредитам

28 января 2025, 11:43
Фото: 1MI.

25 млн рублей кредиторской задолженности списали 118 участникам СВО из Прикамья

Сюжет
Военная операция на Украине
Судебные приставы приостановили проведение 303 исполнительных производств

Судебные приставы Пермского края прекратили 303 исполнительных производства по кредитным обязательствам на сумму около 25 млн рублей в отношении 118 участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

Согласно новым поправкам, исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе по ипотечным (если кредитные обязательства признаны неисполненными судом), прекращаются в отношении граждан, которые с 1 декабря 2024 года заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции.

Важно, что контракт должен быть заключен на срок более одного года, при этом сумма кредитных обязательств не может превышать 10 млн. рублей, сообщают приставы. Законодательство предусматривает также прекращение исполнительных производств по кредитным обязательствам и в отношении супруги или супруга военнослужащего.

Прекращение исполнительных производств осуществляется по заявлению.

Гражданину или его ближайшим родственникам необходимо обратиться в любое подразделение судебных приставов ГУФССП России по Пермскому краю или в аппарат Главного управления и предоставить документы, список которых можно найти на сайте ведомства.

В 2024 году судебные приставы Пермского края взыскали с неплательщиков алиментов около 1 млрд 700 млн рублей, что на 20% больше показателя 2023 года.

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#Военная операция на Украине#Приставы#Сво
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