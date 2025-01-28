В Березниках снег сошел на ограждение и едва не покалечил женщину

Posted 28 января, 05:57
Published 28 января, 05:57
Modified 28 января, 07:44
Updated 28 января, 07:44
В Березниках вчера, 27 января, от схода снега с кровли здания пострадала женщина. У дома на проспекте Ленина, 45 снежная масса упала на ограждение, которое рухнуло на горожанку.
Пострадавшую осмотрел врач травмпункта Краевой больницы имени Вагнера Е.А. и провел необходимые диагностические процедуры. Показания для госпитализации женщины нет, сообщают в пресс-центре больницы. Горожанке дали рекомендации и направления для дальнейшего лечения в медико-санитарной части одного из промышленных предприятий, на котором пострадавшая работает.
Травмы от падения не убранного с крыш снега жители Пермского края получают ежегодно. Некоторые ситуации завершаются летальным исходом. Ранее Properm.ru писали о пермячке, которая смогла отсудить более 100 тыс. рублей у больницы после получения травм.