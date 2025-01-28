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Posted 28 января, 05:57

Published 28 января, 05:57

Modified 28 января, 07:44

Updated 28 января, 07:44

В Березниках ограждение упало под снежной глыбой и придавило женщину

В Березниках снег сошел на ограждение и едва не покалечил женщину

28 января 2025, 05:57
Фото: пресс-центр Краевой больницы имени Вагнера.

В Березниках ограждение упало под снежной глыбой и придавило женщину

Сюжет
Коммунальный рай
Пострадавшей назначено необходимое лечение.

В Березниках вчера, 27 января, от схода снега с кровли здания пострадала женщина. У дома на проспекте Ленина, 45 снежная масса упала на ограждение, которое рухнуло на горожанку.

Пострадавшую осмотрел врач травмпункта Краевой больницы имени Вагнера Е.А. и провел необходимые диагностические процедуры. Показания для госпитализации женщины нет, сообщают в пресс-центре больницы. Горожанке дали рекомендации и направления для дальнейшего лечения в медико-санитарной части одного из промышленных предприятий, на котором пострадавшая работает.

Травмы от падения не убранного с крыш снега жители Пермского края получают ежегодно. Некоторые ситуации завершаются летальным исходом. Ранее Properm.ru писали о пермячке, которая смогла отсудить более 100 тыс. рублей у больницы после получения травм.

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#Происшествия#Коммунальный рай#Пермь#Березники#Больница#Сход снега
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