В Березниках снег сошел на ограждение и едва не покалечил женщину

Пострадавшую осмотрел врач травмпункта Краевой больницы имени Вагнера Е.А. и провел необходимые диагностические процедуры. Показания для госпитализации женщины нет, сообщают в пресс-центре больницы. Горожанке дали рекомендации и направления для дальнейшего лечения в медико-санитарной части одного из промышленных предприятий, на котором пострадавшая работает.