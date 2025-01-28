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Posted 28 января, 14:07

Published 28 января, 14:07

Modified 28 января, 14:09

Updated 28 января, 14:09

В Перми 1 и 2 февраля запланированы работы с отключением водоснабжения

В двух районах Перми в выходные запланированы масштабные отключения воды

28 января 2025, 14:07
Фото: НОВОГОР-Прикамье.

В Перми 1 и 2 февраля запланированы работы с отключением водоснабжения

Сюжет
Коммунальный рай
На сетях будут вестись замена задвижки и труб.

«НОВОГОР-Прикамье» сообщает, что в выходные, 1 и 2 февраля, запланированы работы на сетях водопровода, которые требуют временного отключения водоснабжения и осушения трубопровода. Об этом сообщают в компании.

В эти даты на ул. Красноводская в микрорайоне Заречный заменят участок сети, на ул. Вильямса, что на Гайве — задвижку.

По ул. Красноводская, д. 19 отключение запланировано на 1 февраля, с 9:00 до 17:00.

Без воды останутся жители следующих домов:

  • ул. Хабаровская 56, 56а, 60, 62, 64, 66, 68, 68а,
  • ул. Вагонная 25, 27,
  • ул. Красноводская 15, 17, 19, 23, 25, 27,
  • ул. Вагонная 30 –левый ввод.

В воскресенье, 2 февраля, отключение запланировано по ул. Вильямса, д. 41, с 9:00 до 19:00.

Без воды останутся:

  • ул. Вильямса 4б, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18а (ЦТП №11), 35, 37,37(ТЦ), 37а, 37/1, 37/3, 37б, 39, 39а, 39б, 41, 41а, 43, 45, 45а (ЦТП №17), 47, 47а,
  • ул. Никитина, 18, 18б, 22;
  • ул. Толбухина, 6, 6а (ЦТП №15), 10а, 12а, 12, 14,16а, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5,
  • ул. Гайвинская, 6, 8,
  • ул. Писарева, 7, 11, 13, 15.

Сделайте, пожалуйста, необходимый запас воды, сообщают в «НОВОГОР-Прикамье».

Ранее мы сообщали, что Пермские тепловые сети проведут плановую проверку теплосетей микрорайонов Новые Ляды и Чапаевский с помощью добавления в сетевую воду специального безопасного вещества — «Уранин-А».

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#Коммунальный рай#Пермь#Отключение водоснабжения#Водоснабжение
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