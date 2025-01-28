В двух районах Перми в выходные запланированы масштабные отключения воды

Posted 28 января, 14:07
Published 28 января, 14:07
Modified 28 января, 14:09
Updated 28 января, 14:09
«НОВОГОР-Прикамье» сообщает, что в выходные, 1 и 2 февраля, запланированы работы на сетях водопровода, которые требуют временного отключения водоснабжения и осушения трубопровода. Об этом сообщают в компании.
В эти даты на ул. Красноводская в микрорайоне Заречный заменят участок сети, на ул. Вильямса, что на Гайве — задвижку.
По ул. Красноводская, д. 19 отключение запланировано на 1 февраля, с 9:00 до 17:00.
Без воды останутся жители следующих домов:
В воскресенье, 2 февраля, отключение запланировано по ул. Вильямса, д. 41, с 9:00 до 19:00.
Без воды останутся:
Сделайте, пожалуйста, необходимый запас воды, сообщают в «НОВОГОР-Прикамье».
Ранее мы сообщали, что Пермские тепловые сети проведут плановую проверку теплосетей микрорайонов Новые Ляды и Чапаевский с помощью добавления в сетевую воду специального безопасного вещества — «Уранин-А».