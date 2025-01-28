В Перми будут судить обвиняемого в попытке убийства жены фермера

Во время заседания выяснилось, что ранее Рафаэль Илькаев уже обещал убить жену, тогда уголовное дело прекратили по примирению сторон. Мужчина заявил, что якобы был пьян, поэтому пригрозил супруге расправой. Сегодня он заявил, что не причастен к приготовлению нового преступления. Однако следователи ранее собрали все необходимые доказательства. В частности, «исполнителю» был передан задаток в размере 50 тыс. рублей, остальную сумму Илькаев должен был выплатить после подтверждения убийства.