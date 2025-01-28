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Posted 28 января, 04:17

Published 28 января, 04:17

Modified 28 января, 04:19

Updated 28 января, 04:19

В Перми будут судить обвиняемого в попытке убийства жены фермера

В Перми будут судить обвиняемого в попытке убийства жены фермера

28 января 2025, 04:17
Фото: properm.ru.
Расследование уголовного дела завершено.

Завершено расследование уголовного дела в отношение 49-летнего Рафаэля Илькаева, обвиняемого в приготовлении заказного убийства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

В августе 2024 года житель Куеды Рафаэль Илькаев обратился к своему знакомому с просьбой об оказании ему содействия в убийстве супруги — вместе с ней они владели фермерским хозяйством ООО «Чапаева», которое поставляло свою продукцию на Куединский мясокомбинат. Однако после развода не смогли мирно поделить имущество. До настоящего времени мужчина трудился водителем на мясокомбинате.

Приятель Илькаева, в свою очередь, рассказал о намерениях друга в правоохранительные органы, после чего принял участие в проведении оперативных мероприятий. Уже днем 29 октября «исполнитель» сообщил заказчику недостоверные сведения о смерти его бывшей супруги и показал фотографию, на которой якобы была убитая. После этого обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

Во время заседания выяснилось, что ранее Рафаэль Илькаев уже обещал убить жену, тогда уголовное дело прекратили по примирению сторон. Мужчина заявил, что якобы был пьян, поэтому пригрозил супруге расправой. Сегодня он заявил, что не причастен к приготовлению нового преступления. Однако следователи ранее собрали все необходимые доказательства. В частности, «исполнителю» был передан задаток в размере 50 тыс. рублей, остальную сумму Илькаев должен был выплатить после подтверждения убийства.

На период следствия в отношении обвиняемого по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело передано в суд.

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#Суд#Куеда#Уголовное дело#Заказное убийство#Попытка убийства
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