В Перми с середины апреля отменят оплату наличными в общественном транспорте

Разовые билеты за наличные средства предполагается распространять на одноразовом носителе, который пассажир должен будет приложить к валидатору и предоставить контролёру при проверке. При этом параллельно будет увеличено количество пунктов продажи билетов, в том числе они появятся на железнодорожном и автовокзалах.