В Перми с середины апреля отменят оплату наличными в общественном транспорте

Posted 28 января, 10:12
Published 28 января, 10:12
Modified 28 января, 10:19
Updated 28 января, 10:19
Депутаты пермской гордумы приняли изменения в правила работы общественного транспорта, которые позволяют отказаться от оплаты проезда наличными в салоне автобусов и трамваев.
Представители мэрии мотивируют это необходимостью «разгрузить» водителей от продажи билетов на остановках. Взамен чиновники предлагают расширить сеть продаж одноразовых транспортных карт. Однако, точной информации, о том, сколько таких «точек» появится в Перми, и насколько плотно они покроют, например, спальные районы, в мэрии пока назвать не готовы.
Думцы, одобрив предложенные изменения, тем не менее, призвали подумать о том, как защитить интересы горожан, для которых платить за проезд наличными деньгами — удобнее. Из 200 млн. поездок в пермском общественном транспорте за минувший год, около 5 млн оплачено наличными. «Это огромное количество пассажиров», — подчеркнул спикер Дмитрий Малютин.
Отмена наличными в общественном транспорте Перми намечается с 15 апреля 2025 года.
План департамента транспорта администрации Перми был представлен депутатам Гордумы 22 января.
Разовые билеты за наличные средства предполагается распространять на одноразовом носителе, который пассажир должен будет приложить к валидатору и предоставить контролёру при проверке. При этом параллельно будет увеличено количество пунктов продажи билетов, в том числе они появятся на железнодорожном и автовокзалах.
Продажу билетов водителями предполагается отменить. Таким образом, водитель будет полностью сконцентрирован на выполнении своей прямой обязанности — безопасной перевозке пассажиров и соблюдении графика движения. Кроме того, исключение человеческого фактора при оплате поможет избежать конфликтных ситуаций в салоне.
«На сегодняшний день лишь 2,5% пассажиров предпочитают оплачивать проезд наличными. Для безналичной оплаты создаются все условия — увеличивается количество валидаторов в салоне, развивается мобильное приложение, снижается стоимость проездных. Дополнительно планируем увеличить количество точек, где пассажиры смогут купить разовый или долгосрочный билет, а также проработать вопрос их распространения на железнодорожном и автовокзалах», — комментируют в городском департаменте транспорта. .
В ведомстве также уточняют, что подобная практика применяется во многих крупных городах. Так, например, водители не продают билеты в наземном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга — пассажиры могут приобрести билеты за наличные в специальных кассах или оплатить проезд в салоне через валидатор.