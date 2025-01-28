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Posted 28 января, 07:59

Published 28 января, 07:59

Modified 28 января, 09:25

Updated 28 января, 09:25

В ТЦ «Семь пятниц» в Перми днем 28 января загорелся потолок

В пермском ТЦ «Семь пятниц» произошел пожар

28 января 2025, 07:59
Фото: Telegram-канал «Большая Пермь».

В ТЦ «Семь пятниц» в Перми днем 28 января загорелся потолок

Официального комментария пока не поступало.

В торговом центре «Семь пятниц» сегодня днем, 28 января, объявлена пожарная тревога. Очевидцы пишут, что загорелся потолок на одном из этажей, сообщает Telegram-канал «Пермь с огоньком».

По номеру, указанному в официальной группе ТЦ «ВКонтакте», корреспонденту Properm.ru не удалось дозвониться до администрации «Семи пятниц». Направили запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю, в ведомстве ответили, что сообщений и обращений данному факту не поступало.

Telegram-канал «Большая Пермь» сообщает, что потолок загорелся на третьем этаже в магазине «Монро».

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Торговый центр
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