В пермском ТЦ «Семь пятниц» произошел пожар

По номеру, указанному в официальной группе ТЦ «ВКонтакте», корреспонденту Properm.ru не удалось дозвониться до администрации «Семи пятниц». Направили запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю, в ведомстве ответили, что сообщений и обращений данному факту не поступало.