В пермском ТЦ «Семь пятниц» произошел пожар

Posted 28 января, 07:59
Published 28 января, 07:59
Modified 28 января, 09:25
Updated 28 января, 09:25
В торговом центре «Семь пятниц» сегодня днем, 28 января, объявлена пожарная тревога. Очевидцы пишут, что загорелся потолок на одном из этажей, сообщает Telegram-канал «Пермь с огоньком».
По номеру, указанному в официальной группе ТЦ «ВКонтакте», корреспонденту Properm.ru не удалось дозвониться до администрации «Семи пятниц». Направили запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю, в ведомстве ответили, что сообщений и обращений данному факту не поступало.
Telegram-канал «Большая Пермь» сообщает, что потолок загорелся на третьем этаже в магазине «Монро».