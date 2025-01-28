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Posted 28 января, 12:48

Published 28 января, 12:48

Modified 28 января, 12:53

Updated 28 января, 12:53

В пользу пострадавшего в ДТП ребенка в Прикамье взыскали почти 400 тыс. рублей

В пользу сбитого пьяным водителем ребенка из Верещагино суд взыскал компенсацию

28 января 2025, 12:48
Фото: 1MI.

В пользу пострадавшего в ДТП ребенка в Прикамье взыскали почти 400 тыс. рублей

Пьяный водитель скрылся с места ДТП.

По иску прокурора Верещагинского района суд взыскал с виновника ДТП в пользу пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда — 395 тыс. рублей. Подробности сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

В мае 2024 года в с. Сепыч Верещагинского округа мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места аварии. В результате ДТП ребенок был серьезно травмирован.

Верещагинским районным судом водитель автомобиля осужден по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Прокурор обратился с иском в суд о взыскании с виновника ДТП компенсации морального вреда.

Суд требования прокурора удовлетворил, в пользу пострадавшего ребенка взыскано 395 тыс. рублей. После вступления судебного акта в законную силу его исполнение будет проконтролировано надзорным органом.

Судебные приставы взыскали моральный вред в пользу подростка, пострадавшего от действий своего одноклассника. Во время урока в одной из школ Кудымкарского района (Properm.ru писали в феврале 2022 года, что это произошло в Белоевской средней общеобразовательной школе) семиклассник бросил стержень от шариковой ручки в пострадавшего.

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