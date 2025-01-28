В Прикамье волки атакуют деревню. Как себя вести при встрече с хищником?

Posted 28 января, 02:27
Published 28 января, 02:27
Modified 28 января, 02:27
Updated 28 января, 02:27
В Красновишерском районе в деревне Паршакова волк напал на собаку и съел ее. Местные жители опасаются за свою жизнь и просят помощи.
«Волки пришли в деревню Паршакова и загрызли собаку. Она была на цепи. Это случилось на центральной дороге, недалеко где находится автобусная остановка и школа, где горит свет на столбах. Есть прямая угроза жизни для жителей деревни Паршакова. Ходят взрослые и дети по центральной дороге. Просим помощи! Что делать? куда обращаться?», — цитирует местных телеграм-канал «ЧП Пермь». По словам жителей, кто видел сразу троих хищников, а кто и больше.
В краевом Минприроды Properm.ru сообщили, что в этом году волки нападают на домашних животных не более, чем в прошлых. «Выходы к населенным пунктам волков и нападение на собак и других домашних животных можно отнести к сезонным явлениям. Большая часть нападений хищников приходится на зимнее время, когда добывать пропитание в лесу по разным причинам бывает труднее, чем напасть на домашних животных», — объясняют в ведомстве.
На нападение волков на домашних животных могут оказывать влияние: отсутствие в естественной среде обитания достаточной кормовой базы, погодные условия (например — глубокий рыхлый снег), усложняющие добычу хищниками диких животных, являющихся основным кормом для них; присутствие вблизи населенного пункта больных или ослабленных хищников, которым сложнее добыть пищу в естественной среде обитания; наличие домашних и сельскохозяйственных животных, находящихся на свободном выгуле и выпасе без присмотра хозяев. Очень привлекают волков свалки пищевых отходов, вовремя не убираемые с территории населенных пунктов.
В случае появления волков в черте и окрестностях населенного пункта, обнаружения фактов нетипичного поведения или нападения диких зверей на собак и других домашних животных необходимо сообщить по номерам телефонов: вызова экстренных служб — 112, в полицию — 102, охотинспектору, номер телефона вашего охотинспектора вы найдете в таблице под телефонным справочником.
Не смотрите ему в глаза и не поворачивайтесь спиной. Не вздумайте убегать! Хищники побуждают добычу к бегству, они знают, что во время бега вы беззащитны.
Если волк совсем близко, нужно зрительно увеличить свои размеры. Волки не бросаются на тех, кто их больше и сильнее. Есть такой метод — резко распахнуть полы плаща или куртки и развести их в стороны. Человек сразу выглядит второе шире.
Отступайте назад, не поворачиваясь спиной, чтобы не спровоцировать нападение. Отступая и громко разговаривая, надо дойти до ближайшего дерева и залезть на него.