В Прикамье волки атакуют деревню. Как себя вести при встрече с хищником?

В краевом Минприроды Properm.ru сообщили, что в этом году волки нападают на домашних животных не более, чем в прошлых. «Выходы к населенным пунктам волков и нападение на собак и других домашних животных можно отнести к сезонным явлениям. Большая часть нападений хищников приходится на зимнее время, когда добывать пропитание в лесу по разным причинам бывает труднее, чем напасть на домашних животных», — объясняют в ведомстве.