Врачи рассказали, когда нужно заправлять постель

Врачи рекомендуют заправлять кровать утром, чтобы вечером было легче заснуть, пишет VSE42.Ru. Когда человек расправляет постель перед сном, в его организме начинается выработка мелатонина. При этом сразу после подъема заправлять кровать не нужно, ведь в ней могут начать размножаться пылевые клещи. Этому способствуют оставшиеся в постели частички кожи и постоянная влажная среда, в которой нет воздуха.