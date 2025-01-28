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Posted 28 января, 10:51

Published 28 января, 10:51

Modified 28 января, 10:53

Updated 28 января, 10:53

Врачи рассказали, когда нужно заправлять постель

Врачи рассказали, когда нужно заправлять постель

28 января 2025, 10:51
Фото: Изображение Midjourney.
Приведенный способ поможет улучшить самочувствие.

Телеведущая, врач, уроженка города Кемерово Елена Малышева рассказала, как правильно заправлять постель. В своей программе «Жить здорово!» совместно с кардиологом Германом Гандельманом и иммунологом Андреем Продеусом она поделилась советами, которые помогут улучшить самочувствие.

Врачи рекомендуют заправлять кровать утром, чтобы вечером было легче заснуть, пишет VSE42.Ru. Когда человек расправляет постель перед сном, в его организме начинается выработка мелатонина. При этом сразу после подъема заправлять кровать не нужно, ведь в ней могут начать размножаться пылевые клещи. Этому способствуют оставшиеся в постели частички кожи и постоянная влажная среда, в которой нет воздуха.

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#Здоровье#Общество#Телевидение
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