Врачи рассказали, когда нужно заправлять постель

Posted 28 января, 10:51
Published 28 января, 10:51
Modified 28 января, 10:53
Updated 28 января, 10:53
Телеведущая, врач, уроженка города Кемерово Елена Малышева рассказала, как правильно заправлять постель. В своей программе «Жить здорово!» совместно с кардиологом Германом Гандельманом и иммунологом Андреем Продеусом она поделилась советами, которые помогут улучшить самочувствие.
Врачи рекомендуют заправлять кровать утром, чтобы вечером было легче заснуть, пишет VSE42.Ru. Когда человек расправляет постель перед сном, в его организме начинается выработка мелатонина. При этом сразу после подъема заправлять кровать не нужно, ведь в ней могут начать размножаться пылевые клещи. Этому способствуют оставшиеся в постели частички кожи и постоянная влажная среда, в которой нет воздуха.