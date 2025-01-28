За минувшую неделю из центра Перми вывезено более 24 тыс. кубометров снега

Posted 28 января, 14:49
Published 28 января, 14:49
Modified 28 января, 14:51
Updated 28 января, 14:51
Краевой подрядчик КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба» работает по уборке снега из центра Перми круглосуточно. Об этом сообщают в краевом минтрансе.
За прошедшую неделю из центральной части Перми вывезено 24 тыс. 652 кубометра снега, что на треть больше по сравнению с прошлым годом. С начала зимнего периода объем вывезенного снега составил 162 тыс. 452 кубометра.
Напомним, что учёные давно подсчитали, что снег дешевле плавить и воду спускать в канализацию, нежели вывозить через весь город, на специальные площадки.
С докладом по вопросу на пленарке гордумы сегодня выступил руководитель рабочей группы депутат Владимир Плотников, который рассказал о мониторинге содержания улично-дорожной сети, которая проводилась в январе.
По словам Плотникова, главные проблемы в этом сезоне наблюдались в Индустриальном и Ленинском районах Перми. Думцы, проводившие участие в проверке, также обратили внимание на некачественную уборку центральных улиц Перми: «В Ленинском районе никогда не было такого, чтобы невозможно было не пройти, ни проехать». Депутаты считают, что «деньги на уборку улиц есть», но чиновникам и коммунальщикам следует работать расторопнее.