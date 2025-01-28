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Posted 28 января, 14:49

Published 28 января, 14:49

Modified 28 января, 14:51

Updated 28 января, 14:51

Из центра Перми с начала зимы вывезли почти 162,5 тыс. кубометров снега

За минувшую неделю из центра Перми вывезено более 24 тыс. кубометров снега

28 января 2025, 14:49
Фото: properm.ru.

Из центра Перми с начала зимы вывезли почти 162,5 тыс. кубометров снега

Сюжет
Коммунальный рай
Всего с начала зимы краевой подрядчик вывез почти 162,5 тыс. кубометров снега

Краевой подрядчик КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба» работает по уборке снега из центра Перми круглосуточно. Об этом сообщают в краевом минтрансе.

За прошедшую неделю из центральной части Перми вывезено 24 тыс. 652 кубометра снега, что на треть больше по сравнению с прошлым годом. С начала зимнего периода объем вывезенного снега составил 162 тыс. 452 кубометра.

Напомним, что учёные давно подсчитали, что снег дешевле плавить и воду спускать в канализацию, нежели вывозить через весь город, на специальные площадки.

С докладом по вопросу на пленарке гордумы сегодня выступил руководитель рабочей группы депутат Владимир Плотников, который рассказал о мониторинге содержания улично-дорожной сети, которая проводилась в январе.

По словам Плотникова, главные проблемы в этом сезоне наблюдались в Индустриальном и Ленинском районах Перми. Думцы, проводившие участие в проверке, также обратили внимание на некачественную уборку центральных улиц Перми: «В Ленинском районе никогда не было такого, чтобы невозможно было не пройти, ни проехать». Депутаты считают, что «деньги на уборку улиц есть», но чиновникам и коммунальщикам следует работать расторопнее.

#Коммунальный рай#Пермь#Уборка снега
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