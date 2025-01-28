За минувшую неделю из центра Перми вывезено более 24 тыс. кубометров снега

По словам Плотникова, главные проблемы в этом сезоне наблюдались в Индустриальном и Ленинском районах Перми. Думцы, проводившие участие в проверке, также обратили внимание на некачественную уборку центральных улиц Перми: «В Ленинском районе никогда не было такого, чтобы невозможно было не пройти, ни проехать». Депутаты считают, что «деньги на уборку улиц есть», но чиновникам и коммунальщикам следует работать расторопнее.