Андрей Кокорев проведет анализ концессионных соглашений в Пермском округе

Posted 29 января, 13:41
Published 29 января, 13:41
Modified 29 января, 13:42
Updated 29 января, 13:42
Заместитель председателя правительства Пермского края, курирующий блок жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Андрей Кокорев уходит с должности вице-премьера, но остается в команде Правительства в статусе советника губернатора по вопросам ЖКХ. В частности, проведет анализ реализации концессионных соглашений в Пермском муниципальном округе, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.
«Все концессионные соглашения (в муниципалитете), которые мы проанализировали, фактически не работают. Это квазиконцессии: никаких инвестиций нет, арендные договоры заключены с мелкими конторками, которые выкачивают средства из системы ЖКХ, не модернизируя ее. Мы через какое-то время получим коллапс», — приводит слова главы региона в ходе выездного заседания правительства «Коммерсант-Прикамье». Он добавил, что неоднократно обращал внимание на проблему, но «не был услышан руководством территории», цитирует главу региона издание.
Также губернатор Дмитрий Махонин рассказал об изменениях в региональном кабмине. Как отметил глава Прикамья, функциональная структура правительства приводится в соответствие со структурой правительства Российской Федерации.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Инспекция государственного жилищного надзора и Фонд капитального ремонта Пермского края переходят в инфраструктурный блок под руководством заместителя председателя правительства Андрея Алякринского.
Министерство тарифного регулирования и энергетики переходит в функциональный блок первого заместителя председателя правительства Ольги Антипиной.
Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Артем Балахнин переходит на работу в администрацию города Перми. В статусе заместителя главы города он будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.