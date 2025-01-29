Андрей Кокорев проведет анализ концессионных соглашений в Пермском округе

«Все концессионные соглашения (в муниципалитете), которые мы проанализировали, фактически не работают. Это квазиконцессии: никаких инвестиций нет, арендные договоры заключены с мелкими конторками, которые выкачивают средства из системы ЖКХ, не модернизируя ее. Мы через какое-то время получим коллапс», — приводит слова главы региона в ходе выездного заседания правительства «Коммерсант-Прикамье». Он добавил, что неоднократно обращал внимание на проблему, но «не был услышан руководством территории», цитирует главу региона издание.