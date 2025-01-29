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Posted 29 января, 13:41

Published 29 января, 13:41

Modified 29 января, 13:42

Updated 29 января, 13:42

Андрей Кокорев проанализирует концессионные соглашения в Пермском округе

Андрей Кокорев проведет анализ концессионных соглашений в Пермском округе

29 января 2025, 13:41
Фото: properm.ru.

Андрей Кокорев проанализирует концессионные соглашения в Пермском округе

Правительство Пермского края изменило свою структуру по примеру федерального.

Заместитель председателя правительства Пермского края, курирующий блок жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Андрей Кокорев уходит с должности вице-премьера, но остается в команде Правительства в статусе советника губернатора по вопросам ЖКХ. В частности, проведет анализ реализации концессионных соглашений в Пермском муниципальном округе, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

«Все концессионные соглашения (в муниципалитете), которые мы проанализировали, фактически не работают. Это квазиконцессии: никаких инвестиций нет, арендные договоры заключены с мелкими конторками, которые выкачивают средства из системы ЖКХ, не модернизируя ее. Мы через какое-то время получим коллапс», — приводит слова главы региона в ходе выездного заседания правительства «Коммерсант-Прикамье». Он добавил, что неоднократно обращал внимание на проблему, но «не был услышан руководством территории», цитирует главу региона издание.

Также губернатор Дмитрий Махонин рассказал об изменениях в региональном кабмине. Как отметил глава Прикамья, функциональная структура правительства приводится в соответствие со структурой правительства Российской Федерации.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Инспекция государственного жилищного надзора и Фонд капитального ремонта Пермского края переходят в инфраструктурный блок под руководством заместителя председателя правительства Андрея Алякринского.

Министерство тарифного регулирования и энергетики переходит в функциональный блок первого заместителя председателя правительства Ольги Антипиной.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Артем Балахнин переходит на работу в администрацию города Перми. В статусе заместителя главы города он будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

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#Политика#Назначение#Министерство
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