Экс-вице-губернатор Прикамья Белых отсудил 8 млн рублей, потраченных на адвоката

Вышеупомянутое уголовное дело в отношении экс-депутата было возбуждено в июле 2021 года. По версии следствия, Никита Белых совершил преступления, будучи главой Кировской области. В декабре 2023 года Октябрьский районный суд оправдал мужчину по обвинению в превышении должностных полномочий, а по злоупотреблению полномочиями Белых был освобожден от наказания (2,5 года заключения в исправительной колонии), так как истек срок давности по делу. В июне он вернулся домой в Пермь, а в июле Кировский областной суд полностью оправдал бывшего чиновника. В ноябре кассация отказалась отменить оправдательный приговор.