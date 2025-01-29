Экс-вице-губернатор Прикамья Белых отсудил 8 млн рублей, потраченных на адвоката

Posted 29 января, 11:33
Published 29 января, 11:33
Modified 29 января, 11:35
Updated 29 января, 11:35
Бывший вице-губернатор Пермской области, экс-депутат Заксобрания Прикамья и экс-губернатор Кировской области Никита Белых отсудил солидную компенсацию за расходы на услуги адвоката. Вчера, 29 января, Октябрьский районный суд Кирова удовлетворил требования о возмещении в связи с незаконным уголовным преследованием Никиты Белых. Теперь ему обязаны выплатить 8 млн 82 тыс. рублей, пишет «Московский комсомолец».
По информации издания, речь идет о втором уголовном деле о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, возбужденном в отношении экс-депутата. При перерасчете суд назначил Белых на 160 тыс. рублей меньше, чем последний потребовал. Однако Никита Белых не получит эти 8 млн рублей, поскольку обязан выплатить штраф по первому уголовному делу. Сумма санкции составляет 46 млн рублей, поэтому отсуженные миллионы направят в счет погашения штрафа.
Вышеупомянутое уголовное дело в отношении экс-депутата было возбуждено в июле 2021 года. По версии следствия, Никита Белых совершил преступления, будучи главой Кировской области. В декабре 2023 года Октябрьский районный суд оправдал мужчину по обвинению в превышении должностных полномочий, а по злоупотреблению полномочиями Белых был освобожден от наказания (2,5 года заключения в исправительной колонии), так как истек срок давности по делу. В июне он вернулся домой в Пермь, а в июле Кировский областной суд полностью оправдал бывшего чиновника. В ноябре кассация отказалась отменить оправдательный приговор.
По первому уголовному делу о получении взятки в размере 200 тыс. евро Никиту Белых задержали в 2016 году. В 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей, а также запретил занимать должности на госслужбе в течение трех лет после освобождения.