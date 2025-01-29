Фирмы осужденной за взятки предпринимательницы получили госконтракты на миллиард

После возбуждения уголовных дел по фактам взяток главврачам общая сумма заключенных госконтрактов у предприятий, связанных с Кузьминой, была значительно ниже: в 2021 году три предприятия получили договоры на сумму около 400 тыс. рублей. До вмешательства силовиков ежегодно ее фирмы получали госзаказы на суммы от миллиарда до двух. После вынесения Кузьминой приговора, «Элиона» была исключена из активных на госзакупках компаний, договоры начали оформлять на «Амегу» и «Медилайн». В результате в 2023 году компании Кузминой получили доход на сумму, более 600 млн рублей, в 2024 году эта сумма выросла вдвое.