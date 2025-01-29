Фирмы осужденной за взятки предпринимательницы получили госконтракты на миллиард

Posted 29 января, 02:06
Published 29 января, 02:06
Modified 29 января, 02:06
Updated 29 января, 02:06
Компании, связанные с предпринимательницей Эльфирой Кузьминой, в 2022 году осужденной за дачу взяток главврачам при заключении контрактов на поставку больничного питания поменяли регион регистрации и вернули себе долю рынка, следует из открытой информации. Судя по базе УФССП, Кузьмина и ее предприятия заплатили назначенные судами штрафы — в реестрах нет данных об исполнительных производствах. По приговору суда Кузьминой было назначено наказание в виде штрафа 450 тыс. рублей, ООО «Элиона» за ту же взятку должно было выплатить 1 млн рублей штрафа.
Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежащее Кузьминой предприятие «Медилайн» в 2022 году сменило пермскую регистрацию на московскую — по адресу на ул. Тверской, 19. Такие же действия были выполнены с принадлежащим Владимиру Мальцеву ООО «Амега», но с регистрацией в Беговом округе столицы. Мальцев во время уголовного процесса был готов внести за Кузьмину залог и проходил свидетелем по делу. ООО «Элиона» осталось приписанным к пермской налоговой.
Компания «Медилайн» в 2024 году заключила 18 госконтрактов на сумму, более 1,2 млрд рублей. Заказчиками выступают организации, подведомственные Минсоцразвития и Минздраву региона. Самые большие объемы поставок связаны с поставкой питания в дома-интернаты для инвалидов и престарелых. Кроме того, среди заказчиков компании — госпиталь ветеранов, краевая инфекционная больница и другие. Два контракта были прекращены в 2024 году, это договор с Соликамским ДИПИ на 118 млн рублей и краевым наркодиспансером на 999 тыс. рублей, еще один — с краевой детской больницей, на 99 млн рублей — прекращен в 2025 году.
«Амега» в 2024 году стала поставщиком по четырем госконтрактам на сумму более 100 млн рублей. Также по соглашению сторон в 2024 году было прекращено исполнение работ по договору с Краснокамским филиалом кожвендиспансера на 350 тыс. рублей.
После возбуждения уголовных дел по фактам взяток главврачам общая сумма заключенных госконтрактов у предприятий, связанных с Кузьминой, была значительно ниже: в 2021 году три предприятия получили договоры на сумму около 400 тыс. рублей. До вмешательства силовиков ежегодно ее фирмы получали госзаказы на суммы от миллиарда до двух. После вынесения Кузьминой приговора, «Элиона» была исключена из активных на госзакупках компаний, договоры начали оформлять на «Амегу» и «Медилайн». В результате в 2023 году компании Кузминой получили доход на сумму, более 600 млн рублей, в 2024 году эта сумма выросла вдвое.
Компания «Элиона» в декабре 2024 года вновь была внесена в список юрлиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение. Перед этим была вынесен приговор главному бухгалтеру предприятия Марине Юминой, после чего фирму вновь оштрафовали за взятку на 500 тыс. рублей.
Кузьмина и ее партнеры сейчас используют юрлицо «Элионы» для судебных тяжб с властями. После возвращения в имущество Пермского края из собственности предприятия пищеблока «Айболит» уже год юристы пытаются обжаловать это решение. 27 января 2025 гола 17 апелляционный арбитражный суд снова отказал в пересмотре дела. Здание больничной столовой Кузьмина сначала арендовала у Чайковской ЦГБ, а потом и купила за 5,5 млн рублей. Сейчас в производстве СКР находится уголовное дело о законности передачи объекта в частные руки. Кузьмина в суде пытается получить с Минимущества Пермского края убытки от потери пищеблока на 35 млн рублей.