Главный ледовый городок в центре Перми частично закрыли

На эспланаде ограничили работу ледового городка «Большое пермское чаепитие». Из-за оттепели закрыт доступ к ледовым объектам в форме сервизов и десертов, а также к ледяным горкам. В период с 12:00 до 22:00 работают две входные группы со стороны ул. Ленина и Петропавловской, ближе к зданию Законодательного собрания Пермского края.