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Posted 29 января, 11:53

Published 29 января, 11:53

Modified 29 января, 11:55

Updated 29 января, 11:55

Как работает ледовый городок в Перми на этой неделе

Главный ледовый городок в центре Перми частично закрыли

29 января 2025, 11:53
Фото: properm.ru.

Как работает ледовый городок в Перми на этой неделе

Сюжет
Ледовый городок
И это происходит уже не в первый раз за зиму.

На эспланаде ограничили работу ледового городка «Большое пермское чаепитие». Из-за оттепели закрыт доступ к ледовым объектам в форме сервизов и десертов, а также к ледяным горкам. В период с 12:00 до 22:00 работают две входные группы со стороны ул. Ленина и Петропавловской, ближе к зданию Законодательного собрания Пермского края.

В пресс-службе Пермской дирекции уточняют, что пермяки и гости города смогут подойти к главной новогодней ели города, а также увидеть работы участников Молодежного турнира ледовых скульптур. Кроме того, на эспланаде продолжают работать кафе.

В середине и начале января работу ледового городка уже приостанавливали из-за аномально теплой погоды.

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#Общество#Пермь#Ледовый городок#Хэппи нью еар#Новый год#Оттепель
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