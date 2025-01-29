Главный ледовый городок в центре Перми частично закрыли

Posted 29 января, 11:53
Published 29 января, 11:53
Modified 29 января, 11:55
Updated 29 января, 11:55
На эспланаде ограничили работу ледового городка «Большое пермское чаепитие». Из-за оттепели закрыт доступ к ледовым объектам в форме сервизов и десертов, а также к ледяным горкам. В период с 12:00 до 22:00 работают две входные группы со стороны ул. Ленина и Петропавловской, ближе к зданию Законодательного собрания Пермского края.
В пресс-службе Пермской дирекции уточняют, что пермяки и гости города смогут подойти к главной новогодней ели города, а также увидеть работы участников Молодежного турнира ледовых скульптур. Кроме того, на эспланаде продолжают работать кафе.
В середине и начале января работу ледового городка уже приостанавливали из-за аномально теплой погоды.