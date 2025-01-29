Гололедица на дорогах усложнит жизнь водителей и пешеходов в Прикамье

Posted 29 января, 10:44
Published 29 января, 10:44
Modified 29 января, 10:46
Updated 29 января, 10:46
Завтра, 30 января, в отдельных районах Пермского края ожидаются гололедно-изморозевые отложения, а на дорогах образуется гололедица. О неблагоприятной погоде предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Из-за таких метеоусловий возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также пробки на дорогах и увеличение количества ДТП. Постарайтесь держаться подальше от деревьев, линий электропередач и слабо закрепленных конструкций, а также не паркуйте рядом с ними автомобили. Если вы водите, то соблюдайте скоростной режим и воздержитесь от резких маневров во время движения.
Предупредите о погоде родных и знакомых. О происшествии необходимо немедленно сообщить по номерам вызова экстренных служб 01, 101 или 112.