Гололедица на дорогах усложнит жизнь водителей и пешеходов в Прикамье

Из-за таких метеоусловий возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также пробки на дорогах и увеличение количества ДТП. Постарайтесь держаться подальше от деревьев, линий электропередач и слабо закрепленных конструкций, а также не паркуйте рядом с ними автомобили. Если вы водите, то соблюдайте скоростной режим и воздержитесь от резких маневров во время движения.