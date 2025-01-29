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Posted 29 января, 10:44

Published 29 января, 10:44

Modified 29 января, 10:46

Updated 29 января, 10:46

В Прикамье 30 января ожидается гололедица на дорогах

Гололедица на дорогах усложнит жизнь водителей и пешеходов в Прикамье

29 января 2025, 10:44
Фото: 1MI.

В Прикамье 30 января ожидается гололедица на дорогах

Будьте осторожны!

Завтра, 30 января, в отдельных районах Пермского края ожидаются гололедно-изморозевые отложения, а на дорогах образуется гололедица. О неблагоприятной погоде предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за таких метеоусловий возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также пробки на дорогах и увеличение количества ДТП. Постарайтесь держаться подальше от деревьев, линий электропередач и слабо закрепленных конструкций, а также не паркуйте рядом с ними автомобили. Если вы водите, то соблюдайте скоростной режим и воздержитесь от резких маневров во время движения.

Предупредите о погоде родных и знакомых. О происшествии необходимо немедленно сообщить по номерам вызова экстренных служб 01, 101 или 112.

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