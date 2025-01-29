Минувшей ночью затопило первую очередь ТРК «Семья»

Posted 29 января, 12:46
Published 29 января, 12:46
Modified 29 января, 12:47
Updated 29 января, 12:47
В Перми в ночь на среду, 29 января, затопило первую очередь ТРК «Семья». Об это нам рассказали в ТЦ.
Из-за ошибки подрядчика, ночью проводившего ремонт, сорвало пожарную систему и залило первую очередь комплекса. Для того, чтобы привести торговый центр в порядок, «Семье» понадобилось время — для посетителей торговые галереи сегодня открылись позже обычного.
Как рассказал нам осведомлённый источник, в магазин вылили все пожарные резервуары на 100%.
На восстановление работы эскалаторов после затопления понадобится какое-то время.
В торговом центре «Семь пятниц» сегодня днем, 28 января, объявлена пожарная тревога. Очевидцы пишут, что загорелся потолок на одном из этажей, сообщает Telegram-канал «Пермь с огоньком».