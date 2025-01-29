properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 12:46

Published 29 января, 12:46

Modified 29 января, 12:47

Updated 29 января, 12:47

В Перми в ночь на среду, 29 января, затопило первую очередь ТРК «Семья»

Минувшей ночью затопило первую очередь ТРК «Семья»

29 января 2025, 12:46
Фото: properm.ru.

В Перми в ночь на среду, 29 января, затопило первую очередь ТРК «Семья»

В ТЦ сегодня, из-за ликвидации потопа, торговля началась позже.

В Перми в ночь на среду, 29 января, затопило первую очередь ТРК «Семья». Об это нам рассказали в ТЦ.

Из-за ошибки подрядчика, ночью проводившего ремонт, сорвало пожарную систему и залило первую очередь комплекса. Для того, чтобы привести торговый центр в порядок, «Семье» понадобилось время — для посетителей торговые галереи сегодня открылись позже обычного.

Как рассказал нам осведомлённый источник, в магазин вылили все пожарные резервуары на 100%.

На восстановление работы эскалаторов после затопления понадобится какое-то время.

В торговом центре «Семь пятниц» сегодня днем, 28 января, объявлена пожарная тревога. Очевидцы пишут, что загорелся потолок на одном из этажей, сообщает Telegram-канал «Пермь с огоньком».

#Происшествия#Пермь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика