Минувшей ночью затопило первую очередь ТРК «Семья»

Из-за ошибки подрядчика, ночью проводившего ремонт, сорвало пожарную систему и залило первую очередь комплекса. Для того, чтобы привести торговый центр в порядок, «Семье» понадобилось время — для посетителей торговые галереи сегодня открылись позже обычного.