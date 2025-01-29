Модульбанк приглашает ознакомиться со своим каналом о финграмотности для бизнеса

Кроме того, открытие своего канала для бизнеса на платформе YouTube недавно анонсировал Модульбанк. Эта кредитная организация изначально возникла в качестве банка для предпринимателей, а теперь продолжает развитие в форме предпринимательского хаба. Помимо трансляции актуальных новостей из мира бизнеса и финансов, эта площадка является местом для обмена опытом с действующими экспертами рынка. Одним из спикеров данного канала (дублируется на Rutube и в VK), повествующего о том, как открыть собственный бизнес, где получить финансирование, как заплатить налоги и ознакомиться с налоговыми изменениями, стал управляющий директор банка Никита Константинов. Также канал анонсировал серию видеороликов для подростков и начинающих предпринимателей.