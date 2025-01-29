Модульбанк приглашает ознакомиться со своим каналом о финграмотности для бизнеса

Posted 29 января, 07:22
Published 29 января, 07:22
Modified 29 января, 07:22
Updated 29 января, 07:22
Для возникновения данной тенденции есть целый ряд причин. Среди лежащих на поверхности можно назвать такие, как изменение структуры экономики (все больше россиян делает выбор в пользу самозанятости, и для руководства работниками уже нет необходимости нанимать столько менеджеров, как требовалось раньше) или рост популярности онлайн-обучения. Как показывает опыт, образовательную траекторию полезнее всего формировать самостоятельно, приобретая только нужные знания, что обеспечивает экономию времени и средств. Об этом информирует 56orb.
Сегодня наилучший источник информации и вдохновения для деловых людей — это интернет-ресурсы с контентом для формирования финансовой грамотности. С ними можно подобрать стратегию для запуска бизнеса и управления им.
Собственные образовательные интернет-площадки для бизнеса появляются у известных бизнесменов, инвесторов, трейдеров, а также у банковских организаций.
Наряду с авторскими YouTube-каналами, такими как «Деньги не спят», «Дневник предпринимателя», соответствующий контент в больших объемах доступен на площадке Telegram. В частности, подобный телеграм-канал — «Трансформатор» — есть у Сбербанка.
Кроме того, открытие своего канала для бизнеса на платформе YouTube недавно анонсировал Модульбанк. Эта кредитная организация изначально возникла в качестве банка для предпринимателей, а теперь продолжает развитие в форме предпринимательского хаба. Помимо трансляции актуальных новостей из мира бизнеса и финансов, эта площадка является местом для обмена опытом с действующими экспертами рынка. Одним из спикеров данного канала (дублируется на Rutube и в VK), повествующего о том, как открыть собственный бизнес, где получить финансирование, как заплатить налоги и ознакомиться с налоговыми изменениями, стал управляющий директор банка Никита Константинов. Также канал анонсировал серию видеороликов для подростков и начинающих предпринимателей.
Эксперты предполагают, что обучение бизнес-навыкам продолжит переход в онлайн-форму. Ее преимущества перед традиционным очным обучением несомненны. Помимо экономии времени и прочих средств, здесь важны доступность независимо от географической локации, гибкость расписания, индивидуальный темп работы и план обучения, а также широкий выбор форматов подачи материала (видеолекции, вебинары, интерактивные задания, тесты, форумы для обсуждения). Все это гарантирует оптимальные возможности усвоения информации для ее практического применения.