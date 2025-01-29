«Молот» уступает на выезде в Кирово-Чепецке одному из аутсайдеров ВХЛ

Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»: Владели инициативой, ребята отдавались, но старая болезнь — использование моментов. Ну, и большинство сегодня не сработало. Начали переигрывать, пасик вместо того, чтобы сыграть попроще. Соперник старался, пластался, на одну шайбу больше забил и выиграл. В целом был отличный хоккей, зрителям понравилось. Кирово-Чепецку желаю больших успехов. Это родина, колыбель многих замечательных игроков. Очень рад, что здесь побывал.