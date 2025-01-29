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Posted 29 января, 04:18

Published 29 января, 04:18

Modified 29 января, 04:20

Updated 29 января, 04:20

ХК «Молот» уступает в Кирово-Чепецке «Олимпии» 3:2

«Молот» уступает на выезде в Кирово-Чепецке одному из аутсайдеров ВХЛ

29 января 2025, 04:18
Фото: ВХЛ.

ХК «Молот» уступает в Кирово-Чепецке «Олимпии» 3:2

Счёт матча с «Олимпией» 3:2

ХК «Молот» уступает в Кирово-Чепецке местной «Олимпии» в финальном матче выездной серии. Итоговый счёт матча 3:2 (1:1, 0:0, 2:1).

У пермяков шайбами отличились Даниил Лапин (8 минута) и Владимир Михасёнок (54-я).

Отметим, что «Олимпия» занимает предпоследнюю, 32-ю строчку турнирной таблицы ВХЛ. «Молот» же находится на 8-й позиции.

Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»: Владели инициативой, ребята отдавались, но старая болезнь — использование моментов. Ну, и большинство сегодня не сработало. Начали переигрывать, пасик вместо того, чтобы сыграть попроще. Соперник старался, пластался, на одну шайбу больше забил и выиграл. В целом был отличный хоккей, зрителям понравилось. Кирово-Чепецку желаю больших успехов. Это родина, колыбель многих замечательных игроков. Очень рад, что здесь побывал.

Следующую встречу «молотобойцы» проведут на льду УДС «Молот». Пермяки встречают «Ижсталь» 1 февраля.

21 января «Молот» прервал серию из пяти побед подряд. Выездная игра в Набережных Челнах завершилась проигрышем в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев — ХК «Челны».

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#Спорт#Пермь#Молот
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