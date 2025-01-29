properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 04:00

Published 29 января, 04:00

Modified 29 января, 04:00

Updated 29 января, 04:00

МТС открыла пермякам предзаказ на ударопрочный смартфон HONOR X9c

МТС открыла пермякам предзаказ на ударопрочный смартфон HONOR X9c

29 января 2025, 04:00
Фото: пресс-служба ПАО «МТС».
Реклама. ПАО «МТС». erid: 2W5zFGVoALY
«МТС» объявляет о старте предзаказа на доступный ударопрочный смартфон с флагманскими характеристиками HONOR X9c. Предзаказ продлится до 3 февраля, а стоимость новинки начинается от 38 990 рублей.

Накануне старта предзаказа МТС презентовала смартфон на специальном мероприятии в Москве.

HONOR X9c представлен в двух конфигурациях: стоимость модели 8+256 ГБ составляет 38 990 рублей, а модели 12+256 ГБ — 40 990 рублей. Покупатели, оформившие предзаказ, получат в подарок часы HONOR CHOICE Watch, а также расширенное сервисное обслуживание с бесплатной заменой экрана и задней панели в течение года и дополнительный год гарантии.

Фото: пресс-служба ПАО «МТС»

«Китайские бренды смартфонов продолжают доминировать на российском рынке. По итогам 2024 года на них приходится 80% всех продаж в штуках и 50% в деньгах. Один из наиболее растущих сегментов — смартфоны стоимостью от 30 до 40 тыс. рублей. За последние пять лет их доля продаж в штуках выросла почти вдвое до 5,1%. Это говорит о востребованности таких устройств, поэтому мы уверены, что HONOR X9c будет пользоваться спросом на рынке и станет одной из ключевых моделей в своей ценовой категории», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

О новинке

Вдохновленный флагманской серией HONOR Magic, дизайн HONOR X9c выглядит премиально, стильно и современно. Тонкий и легкий корпус удобно ложится в руку, а за элегантным внешним видом скрываются выдающаяся устойчивость к повреждениям, кремний-углеродная батарея рекордной емкости, а также технологии и функции, которые ранее встречались только в топовых смартфонах. HONOR X9c весит всего 189 граммов при толщине 7,98 мм, что делает его одним из самых компактных продуктов с батареей 6600 мА·ч и экраном 6,78 дюйма. Новинка доступна в трех эффектных цветах: титановом фиолетовом, титановом черном и нефритовом голубом.

Ориентированные на человека инновации — ключевая особенность продуктов HONOR, а надежность и долговечность традиционно становятся одними из ключевых требований к смартфонам доступного и среднего классов. HONOR X9c задает новые стандарты качества материалов, сборки, и выносливости корпуса. Смартфон получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость экрана и корпуса к повреждениям при ударах и падениях любой стороной. Этого удалось добиться благодаря материалам повышенной прочности и усиленной конструкции с амортизирующими элементами. Сверхпрочное стекло экрана и защитное покрытие задней панели выдерживают падения с высоты до 2 метров.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика