МТС открыла пермякам предзаказ на ударопрочный смартфон HONOR X9c

Posted 29 января, 04:00
Published 29 января, 04:00
Modified 29 января, 04:00
Updated 29 января, 04:00
Накануне старта предзаказа МТС презентовала смартфон на специальном мероприятии в Москве.
HONOR X9c представлен в двух конфигурациях: стоимость модели 8+256 ГБ составляет 38 990 рублей, а модели 12+256 ГБ — 40 990 рублей. Покупатели, оформившие предзаказ, получат в подарок часы HONOR CHOICE Watch, а также расширенное сервисное обслуживание с бесплатной заменой экрана и задней панели в течение года и дополнительный год гарантии.
«Китайские бренды смартфонов продолжают доминировать на российском рынке. По итогам 2024 года на них приходится 80% всех продаж в штуках и 50% в деньгах. Один из наиболее растущих сегментов — смартфоны стоимостью от 30 до 40 тыс. рублей. За последние пять лет их доля продаж в штуках выросла почти вдвое до 5,1%. Это говорит о востребованности таких устройств, поэтому мы уверены, что HONOR X9c будет пользоваться спросом на рынке и станет одной из ключевых моделей в своей ценовой категории», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
О новинке
Вдохновленный флагманской серией HONOR Magic, дизайн HONOR X9c выглядит премиально, стильно и современно. Тонкий и легкий корпус удобно ложится в руку, а за элегантным внешним видом скрываются выдающаяся устойчивость к повреждениям, кремний-углеродная батарея рекордной емкости, а также технологии и функции, которые ранее встречались только в топовых смартфонах. HONOR X9c весит всего 189 граммов при толщине 7,98 мм, что делает его одним из самых компактных продуктов с батареей 6600 мА·ч и экраном 6,78 дюйма. Новинка доступна в трех эффектных цветах: титановом фиолетовом, титановом черном и нефритовом голубом.
Ориентированные на человека инновации — ключевая особенность продуктов HONOR, а надежность и долговечность традиционно становятся одними из ключевых требований к смартфонам доступного и среднего классов. HONOR X9c задает новые стандарты качества материалов, сборки, и выносливости корпуса. Смартфон получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость экрана и корпуса к повреждениям при ударах и падениях любой стороной. Этого удалось добиться благодаря материалам повышенной прочности и усиленной конструкции с амортизирующими элементами. Сверхпрочное стекло экрана и защитное покрытие задней панели выдерживают падения с высоты до 2 метров.