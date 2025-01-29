МТС открыла пермякам предзаказ на ударопрочный смартфон HONOR X9c

«Китайские бренды смартфонов продолжают доминировать на российском рынке. По итогам 2024 года на них приходится 80% всех продаж в штуках и 50% в деньгах. Один из наиболее растущих сегментов — смартфоны стоимостью от 30 до 40 тыс. рублей. За последние пять лет их доля продаж в штуках выросла почти вдвое до 5,1%. Это говорит о востребованности таких устройств, поэтому мы уверены, что HONOR X9c будет пользоваться спросом на рынке и станет одной из ключевых моделей в своей ценовой категории», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.