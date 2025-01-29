На пост главы Чусового в Прикамье претендует действующий мэр Сергей Белов

Posted 29 января, 02:48
Published 29 января, 02:48
Modified 29 января, 02:50
Updated 29 января, 02:50
На конкурс по отбору главы Чусовского округа заявились действующий мэр Сергей Белов и руководитель аппарата местной администрации Сергей Архипов. Об этом сообщает газета «Звезда».
На предыдущий конкурс никто не заявился, и его признали несостоявшимся. Новый будет проведен в следующий четверг, 6 февраля.
Белов возглавляет Чусовской район с 2016 года. После реорганизации территории в округ в 2019 году он продолжил руководить муниципалитетом.
В декабре прошлого года жители Чусового сообщили резком увеличении платы за отопление. Люди получили квитанции за ноябрь и увидели, что суммы в них почти в два раза превышают значения октября. Сергей Белов в соцестях прокомментировал ситуацию с высокими тарифами. По его словам, местные власти встретились с недовольными жителями поселка Металлургов и пришли к выводу, что «люди поддаются на провокации и неверно интерпретируют информацию».