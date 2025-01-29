На пост главы Чусового в Прикамье претендует действующий мэр Сергей Белов

В декабре прошлого года жители Чусового сообщили резком увеличении платы за отопление. Люди получили квитанции за ноябрь и увидели, что суммы в них почти в два раза превышают значения октября. Сергей Белов в соцестях прокомментировал ситуацию с высокими тарифами. По его словам, местные власти встретились с недовольными жителями поселка Металлургов и пришли к выводу, что «люди поддаются на провокации и неверно интерпретируют информацию».