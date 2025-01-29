Нетрезвый водитель из Суксуна лишился не только удостоверения, но и автомобиля

Posted 29 января, 14:08
Published 29 января, 14:08
Modified 29 января, 14:10
Updated 29 января, 14:10
Суксунский районный суд вынес приговор местному жителю. Мужчина повторно задержан нетрезвым за рулём, сообщают в краевой прокуратуре.
В октябре 2024 года житель округа, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль в состоянии опьянения. Мужчина был остановлен сотрудниками ДТП и отстранен от управления.
Судом он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).Суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Принадлежащий осужденному автомобиль конфискован и обращен в собственность государства. Приговор суда вступил в законную силу.
По иску прокурора Верещагинского района суд взыскал с виновника ДТП в пользу пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда — 395 тыс. рублей.