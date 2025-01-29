Нетрезвый водитель из Суксуна лишился не только удостоверения, но и автомобиля

Судом он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).Суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Принадлежащий осужденному автомобиль конфискован и обращен в собственность государства. Приговор суда вступил в законную силу.