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Posted 29 января, 14:08

Published 29 января, 14:08

Modified 29 января, 14:10

Updated 29 января, 14:10

Нетрезвый водитель из Суксуна лишился водительского удостоверения и авто

Нетрезвый водитель из Суксуна лишился не только удостоверения, но и автомобиля

29 января 2025, 14:08
Фото: Изображение Midjourney.

Нетрезвый водитель из Суксуна лишился водительского удостоверения и авто

Мужчина повторно попался нетрезвым за рулём

Суксунский районный суд вынес приговор местному жителю. Мужчина повторно задержан нетрезвым за рулём, сообщают в краевой прокуратуре.

В октябре 2024 года житель округа, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль в состоянии опьянения. Мужчина был остановлен сотрудниками ДТП и отстранен от управления.

Судом он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).Суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Принадлежащий осужденному автомобиль конфискован и обращен в собственность государства. Приговор суда вступил в законную силу.

По иску прокурора Верещагинского района суд взыскал с виновника ДТП в пользу пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда — 395 тыс. рублей.

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#Происшествия#Суксун
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