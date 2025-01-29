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Posted 29 января, 12:39

Published 29 января, 12:39

Modified 29 января, 12:42

Updated 29 января, 12:42

В Прикамье виновную в убийстве снохи цепочкой отправили в колонию общего режима

В Прикамье виновную в убийстве снохи цепочкой отправили в колонию общего режима

29 января 2025, 12:39
Фото: Изображение Midjourney.
Совершить преступление злоумышленница решила в Международный женский день 8 марта.

Суд признал жительницу села Уинское виновной в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследованием дела занимался Октябрьский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что вечером 8 марта прошлого года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения в доме в селе Уинское. Злоумышленница поссорилась с женой родного брата и во время конфликта задушила потерпевшую нательной цепочкой. В результате действия обвиняемой женщина скончалась на месте.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, суд приговорил виновную к девяти годам заключения. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в силу — его можно обжаловать. В конце декабря Properm.ru сообщали, что расследование уголовного дела завершено.

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