В Прикамье виновную в убийстве снохи цепочкой отправили в колонию общего режима

Posted 29 января, 12:39
Published 29 января, 12:39
Modified 29 января, 12:42
Updated 29 января, 12:42
Суд признал жительницу села Уинское виновной в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследованием дела занимался Октябрьский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю.
Следствие и суд установили, что вечером 8 марта прошлого года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения в доме в селе Уинское. Злоумышленница поссорилась с женой родного брата и во время конфликта задушила потерпевшую нательной цепочкой. В результате действия обвиняемой женщина скончалась на месте.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, суд приговорил виновную к девяти годам заключения. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в силу — его можно обжаловать. В конце декабря Properm.ru сообщали, что расследование уголовного дела завершено.