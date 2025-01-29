В Прикамье виновную в убийстве снохи цепочкой отправили в колонию общего режима

Следствие и суд установили, что вечером 8 марта прошлого года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения в доме в селе Уинское. Злоумышленница поссорилась с женой родного брата и во время конфликта задушила потерпевшую нательной цепочкой. В результате действия обвиняемой женщина скончалась на месте.