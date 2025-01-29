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Posted 29 января, 05:20

Published 29 января, 05:20

Modified 29 января, 05:45

Updated 29 января, 05:45

Пермячка получила на несуществующих 2 детей 1,3 млн рублей

Пермячка получила на несуществующую двойню 1,3 миллиона рублей выплат

29 января 2025, 05:20
Фото: Изображение Midjourney.

Пермячка получила на несуществующих 2 детей 1,3 млн рублей

Женщина предоставила документы на якобы рождённых дома детей.

В суд передано дело 37-летней пермячки, которая мошенническим путём завладела 1,3 млн. рублей. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Следствием отдела МВД России «Пермский» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы. Осенью 2020 года женщина узнала о норме законодательства, дающей право органам ЗАГС регистрировать ребенка, родившегося вне медицинской организации, при наличии заявления лица, присутствовавшего при родах.

Мать троих несовершеннолетних детей решила воспользоваться этим в корыстных целях и подала в отдел ЗАГС Перми необходимые для регистрации документы на якобы рожденной в домашних условиях двойни. В свидетельницы мошенница позвала малознакомую гражданку. Получив свидетельство о рождении ребенка, она обратилась в филиал МФЦ, где подала заявления на оформление выплат и пособий, положенных ей как многодетной матери-одиночке. Спустя некоторое время на ее банковский счет стали поступать денежные средства.

Таким образом в период с сентября 2020 по февраль 2024 года обвиняемая незаконно получила порядка 1,3 млн рублей бюджетных средств.

Сейчас она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее АНО «Пермская кинокомиссия» предупреждало жителей Прикамья о мошенниках. Неизвестные размещают в социальных сетях объявления о проведении кастингов и проб для участия в проектах и просят паспортные данные.

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