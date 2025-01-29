Пермячка получила на несуществующую двойню 1,3 миллиона рублей выплат

Мать троих несовершеннолетних детей решила воспользоваться этим в корыстных целях и подала в отдел ЗАГС Перми необходимые для регистрации документы на якобы рожденной в домашних условиях двойни. В свидетельницы мошенница позвала малознакомую гражданку. Получив свидетельство о рождении ребенка, она обратилась в филиал МФЦ, где подала заявления на оформление выплат и пособий, положенных ей как многодетной матери-одиночке. Спустя некоторое время на ее банковский счет стали поступать денежные средства.