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Posted 29 января, 04:32

Published 29 января, 04:32

Modified 29 января, 06:55

Updated 29 января, 06:55

Дочка «ПМД» получила разрешение на ввод в эксплуатацию дома у сада Соловьев

Против стройки выступали экологи. Дом от ПМД у сада Соловьев ввели в эксплуатацию

29 января 2025, 04:32
Фото: сайт ПМД.

Дочка «ПМД» получила разрешение на ввод в эксплуатацию дома у сада Соловьев

Сюжет
Новостройки
Активисты обращали внимание, что сад Соловьев не защищен от дальнейшей застройки.

Группа компаний «ПМД» получила разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома с подземной и наземной автостоянками рядом с Садом соловьев в Перми. Новостройка находится на ул. Уинская, 2, первым на новость обратил внимание «Новый компаньон». Информация о выдаче разрешения, датированная 25 декабря прошлого года, содержится в реестре Минимущества Прикамья.

Строительство 16-этажного дома началось в 2022 году. Работы выполняла дочерняя структура ПМД — ООО «Специализированный застройщик „Садовый“». На данный момент, в «Доме у сада» продаются только две квартиры. После новогодних праздников компания обещала опубликовать информацию о записи на приемку квартир.

Против жилой застройки у Сада соловьев выступали пермские активисты. Они обращали внимание, что число посетителей уникальной природной территории увеличится. Кроме того, экологи говорили, что проект планировки, защищающий Сад, так и не утвержден. В пресс-службе ПМД поясняли, что рекреационный статус Сада соловьев и без проекта планировки защищен от застройки Генеральным планом Перми (зона природно-рекреационных территорий) и Правилами землепользования территории города (территориальная зона парков Р-1).

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#Недвижимость#Пермь#Новостройки#Сад соловьев#Мотовилихинский район#Минимущества
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