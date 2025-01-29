Против стройки выступали экологи. Дом от ПМД у сада Соловьев ввели в эксплуатацию

Posted 29 января, 04:32
Published 29 января, 04:32
Modified 29 января, 06:55
Updated 29 января, 06:55
Группа компаний «ПМД» получила разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома с подземной и наземной автостоянками рядом с Садом соловьев в Перми. Новостройка находится на ул. Уинская, 2, первым на новость обратил внимание «Новый компаньон». Информация о выдаче разрешения, датированная 25 декабря прошлого года, содержится в реестре Минимущества Прикамья.
Строительство 16-этажного дома началось в 2022 году. Работы выполняла дочерняя структура ПМД — ООО «Специализированный застройщик „Садовый“». На данный момент, в «Доме у сада» продаются только две квартиры. После новогодних праздников компания обещала опубликовать информацию о записи на приемку квартир.
Против жилой застройки у Сада соловьев выступали пермские активисты. Они обращали внимание, что число посетителей уникальной природной территории увеличится. Кроме того, экологи говорили, что проект планировки, защищающий Сад, так и не утвержден. В пресс-службе ПМД поясняли, что рекреационный статус Сада соловьев и без проекта планировки защищен от застройки Генеральным планом Перми (зона природно-рекреационных территорий) и Правилами землепользования территории города (территориальная зона парков Р-1).