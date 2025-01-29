Против стройки выступали экологи. Дом от ПМД у сада Соловьев ввели в эксплуатацию

Против жилой застройки у Сада соловьев выступали пермские активисты. Они обращали внимание, что число посетителей уникальной природной территории увеличится. Кроме того, экологи говорили, что проект планировки, защищающий Сад, так и не утвержден. В пресс-службе ПМД поясняли, что рекреационный статус Сада соловьев и без проекта планировки защищен от застройки Генеральным планом Перми (зона природно-рекреационных территорий) и Правилами землепользования территории города (территориальная зона парков Р-1).