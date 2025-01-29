ПЗСП разрешили построить пятиэтажку бизнес-класса в Ленинском районе

Posted 29 января, 09:59
Published 29 января, 09:59
Modified 29 января, 10:01
Updated 29 января, 10:01
Застройщик ПЗСП получил разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Максима Горького, 10 в Перми. Разрешительная документация была выдана 25 декабря прошлого года, указано в реестре на сайте Минимущества Пермского края.
Возведением новостройки займется дочерняя компания ПЗСП — ООО «Спецстрой Горького, 10». Дом будет располагаться на участке площадью 1,3 тыс. кв. м, на перекрестке ул. Советской и Максима Горького. ПЗСП выиграл право аренды данного участка на муниципальных торгах в конце 2021 года. В 2022 году застройщик сообщал, что намерен построить там дом премиум-класса, обратил внимание «Ъ-Прикамье».
На сайте наш. дом.рф указано, что на Горького, 10 появится пятиэтажный дом бизнес-класса из монолит-кирпича от «дочки» ПЗСП. В нем расположатся 22 квартиры. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года.