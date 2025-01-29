ПЗСП разрешили построить пятиэтажку бизнес-класса в Ленинском районе

Возведением новостройки займется дочерняя компания ПЗСП — ООО «Спецстрой Горького, 10». Дом будет располагаться на участке площадью 1,3 тыс. кв. м, на перекрестке ул. Советской и Максима Горького. ПЗСП выиграл право аренды данного участка на муниципальных торгах в конце 2021 года. В 2022 году застройщик сообщал, что намерен построить там дом премиум-класса, обратил внимание «Ъ-Прикамье».