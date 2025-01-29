Руководители пермского ЖСК осуждены за растрату средств жителей многоквартирного дома

Председателя и бухгалтера управляющей организации суд признал причастными к

присвоению денег, предназначенных для оплаты коммунальных услуг и обслуживания

многоквартирного дома. Как ранее выяснило следствие, должностные лица жилищно-

строительного кооператива под видом выплат заработной платы сотрудникам вывели со

счетов организации более 3,8 млн рублей. Это привело к образованию задолженности

перед исполнителями коммунальных услуг, в том числе, «Т Плюс».