Руководители пермского ЖСК осуждены за растрату средств жителей многоквартирного дома

Posted 29 января, 10:12
Published 29 января, 10:12
Modified 29 января, 10:14
Updated 29 января, 10:14
Орджоникидзевский районный суд города Перми вынес приговор по делу о растрате
средств жителей многоквартирного дома руководителями управляющей организации —
жилищно-строительного кооператива № 29. Уголовное дело было возбуждено на
основании материалов, собранных службой безопасности Пермского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс».
Председателя и бухгалтера управляющей организации суд признал причастными к
присвоению денег, предназначенных для оплаты коммунальных услуг и обслуживания
многоквартирного дома. Как ранее выяснило следствие, должностные лица жилищно-
строительного кооператива под видом выплат заработной платы сотрудникам вывели со
счетов организации более 3,8 млн рублей. Это привело к образованию задолженности
перед исполнителями коммунальных услуг, в том числе, «Т Плюс».
В рамках процедуры банкротства, инициированной ресурсоснабжающими организациями
для взыскания долгов, председатель кооператива привлечён к субсидиарной
ответственности на сумму свыше 5,7 млн рублей.
Андрей Стародворский, заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по безопасности и режиму:
— Этот приговор — ещё один сигнал недобросовестным управленцам, что незаконные
действия в отношении денег, предназначенных для оплаты тепла и горячей воды, не
останутся без должного внимания. Каждый, кто присваивает коммунальные платежи, будет привлечён к ответственности не только уголовной, но и материальной. «ЭнергосбыТ Плюс» продолжит использовать все законные методы для взыскания ущерба, чтобы сделать такие преступления экономически невыгодными. Все похищенные деньги будут
возвращены за счёт осужденных.
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» также призывает жителей проверять, как
управляющие компании и товарищества собственников жилья распоряжаются их деньгами.
Если возникают подозрения, что собираемые средства используются не по назначению,
необходимо обращаться в правоохранительные органы.