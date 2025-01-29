properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 04:48

Published 29 января, 04:48

Modified 29 января, 04:50

Updated 29 января, 04:50

Рейс из Перми в Санкт-Петербург утром 29 января задержали на 2 часа

Самолёт из Перми в Петербург сегодня вылетел с двухчасовой задержкой

29 января 2025, 04:48
Фото: Изображение Midjourney.

Рейс из Перми в Санкт-Петербург утром 29 января задержали на 2 часа

Сюжет
Военная операция на Украине
Она была вызвана временным ограничением на прием рейсов в Пулково из-за угрозы атаки БПЛА

Самолет рейса FV 6582 авиакомпании «Россия» вылетел из Перми в Санкт-Петербург с двухчасовой задержкой. На информацию на онлайн-табло международного аэропорта «Большое Савино» первым обратил внимание «РБК Пермь».

Самолёт должен был вылететь в 5:20, в итоге расчетное время составило 7:41.

По информации Росавиация, с 2:56 (по мск) 29 января были введены временные ограничения введены на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково. Мера принята в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА. Ограничения на прием и выпуск судов были сняты в 4:32 (по мск).

В аэропорту Перми в минувшее воскресенье, 26 января, задержали рейс до Намангана (Узбекистан). При этом людей не выпускали из самолета, дети на борту начали плакать.

Читайте также:
В Перми повторно эвакуировали ТЦ «Колизей Атриум»Пермяк разбил в краснокамском гараже конопляную плантациюПорывистый сильный ветер: пермяков просят быть внимательными
#Происшествия#Военная операция на Украине#Пермь#Большое савино#Авиация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика