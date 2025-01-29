Самолёт из Перми в Петербург сегодня вылетел с двухчасовой задержкой

По информации Росавиация, с 2:56 (по мск) 29 января были введены временные ограничения введены на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково. Мера принята в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА. Ограничения на прием и выпуск судов были сняты в 4:32 (по мск).