Самолёт из Перми в Петербург сегодня вылетел с двухчасовой задержкой

Posted 29 января, 04:48
Published 29 января, 04:48
Modified 29 января, 04:50
Updated 29 января, 04:50
Самолет рейса FV 6582 авиакомпании «Россия» вылетел из Перми в Санкт-Петербург с двухчасовой задержкой. На информацию на онлайн-табло международного аэропорта «Большое Савино» первым обратил внимание «РБК Пермь».
Самолёт должен был вылететь в 5:20, в итоге расчетное время составило 7:41.
По информации Росавиация, с 2:56 (по мск) 29 января были введены временные ограничения введены на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково. Мера принята в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА. Ограничения на прием и выпуск судов были сняты в 4:32 (по мск).
В аэропорту Перми в минувшее воскресенье, 26 января, задержали рейс до Намангана (Узбекистан). При этом людей не выпускали из самолета, дети на борту начали плакать.