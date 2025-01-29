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Posted 29 января, 05:36

Published 29 января, 05:36

Modified 29 января, 05:38

Updated 29 января, 05:38

Комитет ЗАГС опубликовал красивые даты для заключения брака в 2025 году

Символизм и магия чисел: опубликованы красивые даты для заключения брака в 2025 году

29 января 2025, 05:36
Фото: Изображение Midjourney.

Комитет ЗАГС опубликовал красивые даты для заключения брака в 2025 году

Записаться на церемонию в понравившуюся дату можно уже сейчас.

Опубликован список красивых и запоминающихся дат для свадеб в 2025 году. Перечнем поделились в комитете ЗАГС Пермского края. Для того, чтобы зарегистрировать брак в определенную дату, нужно забронировать ее заранее, а затем обратиться в любой отдел ЗАГС.

Зима

  • 02.02.2025 (воскресенье),
  • 14.02.2025 (пятница, День святого валентина),
  • 20.02.2025 (четверг),
  • 12.12.2025 (пятница).

Весна

  • 25.03.2025 (вторник),
  • 25.04.2025 (пятница),
  • 26.04.2025 (суббота),
  • 05.05.2025 (понедельник).

Лето

  • 06.06.2025 (пятница),
  • 20.06.2025 (пятница),
  • 25.06.2025 (среда),
  • 08.07.2025 (вторник, День семьи, любви и верности),
  • 25.07.2025 (пятница),
  • 08.08.2025 (пятница).

Осень

  • 09.09.2025 (вторник),
  • 25.09.2025 (четверг),
  • 10.10.2025 (пятница),
  • 25.10.2025 (суббота),
  • 11.11.2025 (вторник),
  • 25.11.2025 (вторник).

Регистрация заключения брака назначается спустя месяц со дня подачи заявления, но не позднее, чем через 12 месяцев, если у пары нет оснований для сокращения срока.

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#Общество#Пермь#Загс#Свадьба#Брак
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