Символизм и магия чисел: опубликованы красивые даты для заключения брака в 2025 году

Опубликован список красивых и запоминающихся дат для свадеб в 2025 году. Перечнем поделились в комитете ЗАГС Пермского края. Для того, чтобы зарегистрировать брак в определенную дату, нужно забронировать ее заранее, а затем обратиться в любой отдел ЗАГС.