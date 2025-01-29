Символизм и магия чисел: опубликованы красивые даты для заключения брака в 2025 году

Posted 29 января, 05:36
Published 29 января, 05:36
Modified 29 января, 05:38
Updated 29 января, 05:38
Опубликован список красивых и запоминающихся дат для свадеб в 2025 году. Перечнем поделились в комитете ЗАГС Пермского края. Для того, чтобы зарегистрировать брак в определенную дату, нужно забронировать ее заранее, а затем обратиться в любой отдел ЗАГС.
Регистрация заключения брака назначается спустя месяц со дня подачи заявления, но не позднее, чем через 12 месяцев, если у пары нет оснований для сокращения срока.