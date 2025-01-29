Участок улицы Пушкина закроют в эти выходные

Posted 29 января, 06:31
Published 29 января, 06:31
Modified 29 января, 06:33
Updated 29 января, 06:33
В Перми ограничат движение всего транспорта на участке ул. Пушкина от Крисанова до Крылова. Это связано с работами по переустройству сетей теплоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба министерства транспорта Прикамья. Ограничения начнут действовать с воскресенья, 2 февраля.
При этом ул. Матросова останется открытой для автомобилей и других транспортных средств. Подрядная организация АО «АБЗ-Дорстрой» обеспечит доступ ко всем объектам в данной зоне. Краевые власти просят водителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршрут поездок.
Ранее участок ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина закрыли почти на девять месяцев. До конца 2025 года компания «АБЗ-Дорстрой» обязана построить основную дорогу от шоссе Космонавтов до Пушкина, мост в долине реки Данилихи по Крисанова, соединяющий Пушкина и шоссе Космонавтов, отремонтировать ул. Пушкина, а также переустроить трамвайные пути на всем протяжении участка.