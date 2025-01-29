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Posted 29 января, 06:31

Published 29 января, 06:31

Modified 29 января, 06:33

Updated 29 января, 06:33

В Перми 2 февраля закроют участок улицы Пушкина

Участок улицы Пушкина закроют в эти выходные

29 января 2025, 06:31
Фото: Яндекс.Карты.

В Перми 2 февраля закроют участок улицы Пушкина

Сюжет
Пермские дороги
Срок окончания действия ограничений пока не указан.

В Перми ограничат движение всего транспорта на участке ул. Пушкина от Крисанова до Крылова. Это связано с работами по переустройству сетей теплоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба министерства транспорта Прикамья. Ограничения начнут действовать с воскресенья, 2 февраля.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

При этом ул. Матросова останется открытой для автомобилей и других транспортных средств. Подрядная организация АО «АБЗ-Дорстрой» обеспечит доступ ко всем объектам в данной зоне. Краевые власти просят водителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршрут поездок.

Ранее участок ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина закрыли почти на девять месяцев. До конца 2025 года компания «АБЗ-Дорстрой» обязана построить основную дорогу от шоссе Космонавтов до Пушкина, мост в долине реки Данилихи по Крисанова, соединяющий Пушкина и шоссе Космонавтов, отремонтировать ул. Пушкина, а также переустроить трамвайные пути на всем протяжении участка.

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#Авто#Пермь#Пермские дороги#Ограничение движения#Минтранс#Перекрытие
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