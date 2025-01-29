Участок улицы Пушкина закроют в эти выходные

Ранее участок ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина закрыли почти на девять месяцев. До конца 2025 года компания «АБЗ-Дорстрой» обязана построить основную дорогу от шоссе Космонавтов до Пушкина, мост в долине реки Данилихи по Крисанова, соединяющий Пушкина и шоссе Космонавтов, отремонтировать ул. Пушкина, а также переустроить трамвайные пути на всем протяжении участка.