В департаменте ЖКХ Перми назначен новый зам руководителя

Posted 29 января, 07:52
Published 29 января, 07:52
Modified 29 января, 08:46
Updated 29 января, 08:46
Назначен новый заместителя главы департамента ЖКХ администрации Перми. Им стал 50-летний бывший директор ООО «Краевая сетевая компания» (КСК) Вячеслав Петухов, сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.
Новый зам начал работать сегодня, 29 января. В его ведении будут правовые и финансовые вопросы департамента. Корреспондент Properm.ru обратился за подтверждением в пресс-службу мэрии, ответ ожидается.
Вячеслав Петухов возглавлял КСК с 6 апреля 2023 года. На этом посту он сменил Дениса Хабибулина, возглавлявшего КСК с момента ее создания в августе 2021 года.
Напомним, вчера, 28 января, был последний рабочий день главы департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрия Мясоедова. Чиновник переходит в администрацию Пермского района, который в скором времени должна возглавить бывший первый замглавы Перми Ольга Андрианова. А и. о. начальника департамента дорог и благоустройства временно назначен замначальника Ринат Зинатов.