В департаменте ЖКХ Перми назначен новый зам руководителя

Напомним, вчера, 28 января, был последний рабочий день главы департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрия Мясоедова. Чиновник переходит в администрацию Пермского района, который в скором времени должна возглавить бывший первый замглавы Перми Ольга Андрианова. А и. о. начальника департамента дорог и благоустройства временно назначен замначальника Ринат Зинатов.