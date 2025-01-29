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Posted 29 января, 07:52

Published 29 января, 07:52

Modified 29 января, 08:46

Updated 29 января, 08:46

Новым заместителем главы департамента ЖКХ Перми стал Вячеслав Петухов

В департаменте ЖКХ Перми назначен новый зам руководителя

29 января 2025, 07:52
Фото: Изображение Midjourney.

Новым заместителем главы департамента ЖКХ Перми стал Вячеслав Петухов

Сюжет
Кадровые перестановки
Чиновник будет заниматься правовыми и финансовыми вопросами.

Назначен новый заместителя главы департамента ЖКХ администрации Перми. Им стал 50-летний бывший директор ООО «Краевая сетевая компания» (КСК) Вячеслав Петухов, сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.

Новый зам начал работать сегодня, 29 января. В его ведении будут правовые и финансовые вопросы департамента. Корреспондент Properm.ru обратился за подтверждением в пресс-службу мэрии, ответ ожидается.

Вячеслав Петухов возглавлял КСК с 6 апреля 2023 года. На этом посту он сменил Дениса Хабибулина, возглавлявшего КСК с момента ее создания в августе 2021 года.

Напомним, вчера, 28 января, был последний рабочий день главы департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрия Мясоедова. Чиновник переходит в администрацию Пермского района, который в скором времени должна возглавить бывший первый замглавы Перми Ольга Андрианова. А и. о. начальника департамента дорог и благоустройства временно назначен замначальника Ринат Зинатов.

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#Кадровые перестановки#Жкх#Жкх перми#Мэрия Перми
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