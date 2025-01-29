В долине Егошихи поселился воробей-водолаз

Posted 29 января, 03:30
Published 29 января, 03:30
Modified 29 января, 03:32
Updated 29 января, 03:32
В долине Егошихи в Перми поселилась оляпка — единственная птица из отряда воробьинообразных, которая умеет нырять. Об этом сообщает ГорЗеленСтрой в соцсетях.
В основе рациона оляпки — водные насекомые и рачки, именно за ними она ныряет. При этом раскрывают крылья так, чтобы течением их прижимало ко дну. Когда птица складывает крылья, вода выталкивает ее на поверхность, и она тут же взлетает.
Зимует оляпка на незамерзающих участках рек и речушек в предгорьях. Живет, как правило, оседло, но иногда встречаются и кочующие особи.
Петь птица начинает еще зимой, ее трель звучит так: «дзит-дзит». Ранней весной оляпка начнет строить гнезда.