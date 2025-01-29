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Posted 29 января, 03:30

Published 29 января, 03:30

Modified 29 января, 03:32

Updated 29 января, 03:32

В долине Егошихи в Перми поселилась птичка оляпка

В долине Егошихи поселился воробей-водолаз

29 января 2025, 03:30
Фото: МКУ «Городское зеленое строительство» г. Пермь.

В долине Егошихи в Перми поселилась птичка оляпка

Птица начинает петь уже зимой.

В долине Егошихи в Перми поселилась оляпка — единственная птица из отряда воробьинообразных, которая умеет нырять. Об этом сообщает ГорЗеленСтрой в соцсетях.

В основе рациона оляпки — водные насекомые и рачки, именно за ними она ныряет. При этом раскрывают крылья так, чтобы течением их прижимало ко дну. Когда птица складывает крылья, вода выталкивает ее на поверхность, и она тут же взлетает.

Фото: МКУ «Городское зеленое строительство» г. Пермь

Зимует оляпка на незамерзающих участках рек и речушек в предгорьях. Живет, как правило, оседло, но иногда встречаются и кочующие особи.

Петь птица начинает еще зимой, ее трель звучит так: «дзит-дзит». Ранней весной оляпка начнет строить гнезда.

Видео: МКУ «Городское зеленое строительство» г. Пермь.
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#Видео#Природа#Егошиха#Птицы
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