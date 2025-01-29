В ДТП в Прикамье погиб директор столичной транспортной компании

Posted 29 января, 12:07
Published 29 января, 12:07
Modified 29 января, 12:09
Updated 29 января, 12:09
В понедельник, 27 января, вечером под Большой Сосновой погиб 49-летний директор обособленного подразделения московского ООО «Авт-ПЭК», находившийся в Прикамье в командировке. Об этом сообщили в Госинспекции труда. Ведомство будет расследовать причины несчастного случая на рабочем месте в результате ДТП.
«В ГИБДД запрошены материалы с осмотром места происшествия. Проводится опрос должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, его служебной командировкой. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера» — пояснил замглавы Госинспекции труда Павел Бахтагареев.
Как ранее сообщали в Госавтоинспекции, около 18:50 часов по автодороге Черновское — граница Удмуртии в направлении Перми ехал автомобиль LADA Largus под управлением мужчины 1970 года рождения. Предварительно установлено, что мужчина не учел метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения. Пикап столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем Dong Feng.
В результате автоаварии водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.