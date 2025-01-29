В ДТП в Прикамье погиб директор столичной транспортной компании

Как ранее сообщали в Госавтоинспекции, около 18:50 часов по автодороге Черновское — граница Удмуртии в направлении Перми ехал автомобиль LADA Largus под управлением мужчины 1970 года рождения. Предварительно установлено, что мужчина не учел метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения. Пикап столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем Dong Feng.