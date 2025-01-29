В Гремячинске скончалась пенсионерка, к которой во двор не смогла заехать скорая

По информации в СМИ 13 января у пожилой женщины ухудшилось самочувствие. Родственники вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая не смогла проехать к дому из-за нерасчищенного снега. 93-летнюю пациентку пришлось транспортировать до машины скорой помощи по снегу. После госпитализации пациентка спустя непродолжительное время скончалась.