В Гремячинске скончалась пенсионерка, к которой во двор не смогла заехать скорая

Posted 29 января, 14:59
Published 29 января, 14:59
Modified 29 января, 15:00
Updated 29 января, 15:00
В Гремячинске следователи СК России устанавливают обстоятельства ненадлежащего содержания придомовой территории дома. В результате скончалась 93-летняя женщина, сообщают в Следкоме.
По информации в СМИ 13 января у пожилой женщины ухудшилось самочувствие. Родственники вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая не смогла проехать к дому из-за нерасчищенного снега. 93-летнюю пациентку пришлось транспортировать до машины скорой помощи по снегу. После госпитализации пациентка спустя непродолжительное время скончалась.
В настоящее время по данному факту следователями СУ СК России по Пермскому краю организовано проведение процессуальной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В микрорайоне Новобродовский в Перми в неубранном снегу застряла скорая, которая ехала к больному с инсультом. Только помощь местных жителей позволила машине с медиками проехать, рассказали порталу Properm.ru очевидцы.