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Posted 29 января, 14:59

Published 29 января, 14:59

Modified 29 января, 15:00

Updated 29 января, 15:00

В Гремячинске к 93-летней пенсионерке во двор не смогла заехать скорая

В Гремячинске скончалась пенсионерка, к которой во двор не смогла заехать скорая

29 января 2025, 14:59
Фото: 1MI.

В Гремячинске к 93-летней пенсионерке во двор не смогла заехать скорая

Следователи проверяют обстоятельства смерти женщины.

В Гремячинске следователи СК России устанавливают обстоятельства ненадлежащего содержания придомовой территории дома. В результате скончалась 93-летняя женщина, сообщают в Следкоме.

По информации в СМИ 13 января у пожилой женщины ухудшилось самочувствие. Родственники вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая не смогла проехать к дому из-за нерасчищенного снега. 93-летнюю пациентку пришлось транспортировать до машины скорой помощи по снегу. После госпитализации пациентка спустя непродолжительное время скончалась.

В настоящее время по данному факту следователями СУ СК России по Пермскому краю организовано проведение процессуальной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В микрорайоне Новобродовский в Перми в неубранном снегу застряла скорая, которая ехала к больному с инсультом. Только помощь местных жителей позволила машине с медиками проехать, рассказали порталу Properm.ru очевидцы.

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#Здравоохранение#Скорая помощь#Су скр#Скорая
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