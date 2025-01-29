В курилке Пермского телефонного завода внезапно умер рабочий

Пермский телефонный завод последнее время часто упоминается в криминальной хронике. 20 января следком завершил расследование уголовного дела в отношении начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч.6 ст. 290 УК РФ). По мнению следствия он получил от должностных лиц ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятки на общую сумму 36 млн рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции для нужд Минобороны Топ-менеджеры предприятия, а именно бывший совладелец «Телты» Игорь Морозов, директора Алексей Высоков, главбух Елена Гришина и бывший военпред Минобороны РФ Алексей Пальмов, обвиняются в хищении 48 млн рублей. обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч.6 ст. 290 УК РФ).