В курилке Пермского телефонного завода внезапно умер рабочий

Posted 29 января, 11:04
Published 29 января, 11:04
Modified 29 января, 11:06
Updated 29 января, 11:06
Госинспекция труда начала расследовать несчастный случай на производстве Пермского телефонного завода «Телта». Там в рабочее время 27 января умер 34-летний наладчик холодноштамповочного оборудования 6 разряда.
Как рассказали в инспекции, руководство завода направило уведомление о смерти работника. Там указывается, что мужчина утром пришел на работу и пошел перекурить. В подсобном помещении ему стало плохо, он начал задыхаться. Медики предприятия попытались оказать наладчику первую помощь, но это не помогло.
Медики скорой помощи по приезду на предприятие констатировала смерть работника 1980 года рождения.
«Формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти работника. Из медицинского учреждения запрошено заключение о причинах смерти. Проводится правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха, прохождением медосмотров. При установлении нарушений требований трудового законодательства в отношении работодателя будут приняты меры административного характера», — приводит в сообщении пресс-служба инспекции слова замруководителя ведомства по охране труда Павла Бахтагареева.
Пермский телефонный завод последнее время часто упоминается в криминальной хронике. 20 января следком завершил расследование уголовного дела в отношении начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч.6 ст. 290 УК РФ). По мнению следствия он получил от должностных лиц ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятки на общую сумму 36 млн рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции для нужд Минобороны Топ-менеджеры предприятия, а именно бывший совладелец «Телты» Игорь Морозов, директора Алексей Высоков, главбух Елена Гришина и бывший военпред Минобороны РФ Алексей Пальмов, обвиняются в хищении 48 млн рублей. обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч.6 ст. 290 УК РФ).