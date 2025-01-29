В Минздраве прокомментировали незнание врачами русского языка

Posted 29 января, 20:29
Published 29 января, 20:29
Modified 29 января, 20:31
Updated 29 января, 20:31
Кузнецов отметил, что в Минздрав не поступали массовые жалобы на плохое знание языка со стороны врачей и медицинского персонала из-за границы. По информации Росздравнадзора, подобные обращения в федеральную службу не регистрировались. Помощник министра добавил, что в Российской Федерации действует система допуска к медицинской деятельности, которая позволяет обеспечивать надежный отбор кадров, не владеющих государственным языком. Чтобы работать в этой отрасли иностранцы должны подтвердить образование и пройти первичную аккредитацию — эти требования закреплены в законодательстве.
Как пишет «Ридус», аккредитация контролирует теоретические знания и практические навыки. Она проводится только на русском языке. То есть, граждане иностранных государств с низким уровнем знания русского языка не смогут ее пройти.