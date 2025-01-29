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Posted 29 января, 20:29

Published 29 января, 20:29

Modified 29 января, 20:31

Updated 29 января, 20:31

В Минздраве прокомментировали незнание врачами русского языка

29 января 2025, 20:29
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о намерениях депутатов Государственной думы РФ ужесточить правила проведения тестирования медиков-иностранцев на знание русского языка.

Кузнецов отметил, что в Минздрав не поступали массовые жалобы на плохое знание языка со стороны врачей и медицинского персонала из-за границы. По информации Росздравнадзора, подобные обращения в федеральную службу не регистрировались. Помощник министра добавил, что в Российской Федерации действует система допуска к медицинской деятельности, которая позволяет обеспечивать надежный отбор кадров, не владеющих государственным языком. Чтобы работать в этой отрасли иностранцы должны подтвердить образование и пройти первичную аккредитацию — эти требования закреплены в законодательстве.

Как пишет «Ридус», аккредитация контролирует теоретические знания и практические навыки. Она проводится только на русском языке. То есть, граждане иностранных государств с низким уровнем знания русского языка не смогут ее пройти.

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