В Минздраве прокомментировали незнание врачами русского языка

Кузнецов отметил, что в Минздрав не поступали массовые жалобы на плохое знание языка со стороны врачей и медицинского персонала из-за границы. По информации Росздравнадзора, подобные обращения в федеральную службу не регистрировались. Помощник министра добавил, что в Российской Федерации действует система допуска к медицинской деятельности, которая позволяет обеспечивать надежный отбор кадров, не владеющих государственным языком. Чтобы работать в этой отрасли иностранцы должны подтвердить образование и пройти первичную аккредитацию — эти требования закреплены в законодательстве.