В Москве увеличится стоимость обслуживания домов комфорт-, бизнес- и элитного класса

Гендиректор компании «Смарт Сервис» добавил, что в зарплата у курьеров в столице заметно выше, чем у сотрудников сферы ЖКХ, поэтому все идут работать туда. УК не выдерживают конкуренцию. По его словам, около 80% их затрат — фонд оплаты труда. Например, сантехнику необходимо платить 80 тысяч рублей, хотя в тарифе на него лишь 40 тысяч. Он пояснил, что УК не могут просто поднять доходную часть, чтобы компенсировать расходную. Из-за этого складывается достаточно критическая ситуация.