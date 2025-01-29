В Москве увеличится стоимость обслуживания домов комфорт-, бизнес- и элитного класса

Posted 29 января, 11:46
Published 29 января, 11:46
Modified 29 января, 11:46
Updated 29 января, 11:46
Кошурников отметил, что у любой управляющей компании сейчас главной проблемой является нехватка дворников, охранников и линейного персонала. Об этом пишет «Лента.Ру».
Гендиректор компании «Смарт Сервис» добавил, что в зарплата у курьеров в столице заметно выше, чем у сотрудников сферы ЖКХ, поэтому все идут работать туда. УК не выдерживают конкуренцию. По его словам, около 80% их затрат — фонд оплаты труда. Например, сантехнику необходимо платить 80 тысяч рублей, хотя в тарифе на него лишь 40 тысяч. Он пояснил, что УК не могут просто поднять доходную часть, чтобы компенсировать расходную. Из-за этого складывается достаточно критическая ситуация.
Кошурников подчеркнул, что управляющие компании не могут повышать тарифы, следуя за средним уровнем роста цен на рынке или пропорционально росту расходов. Она может лишь предложить жильцам на рассмотрение новую ставку и ждать голосования собственников. Данное предложение встречается жильцами негативно. По его словам, УК стараются максимально прозрачно рассказывать, из чего складывается такая цифра.
Проблему себестоимости, по его словам, можно решить несколькими способами: либо сохранить объем услуг и повысить тарифы по согласованию с собственниками, либо сократить объем услуг или прекратить контракт обслуживания. Гендиректор компании «Смарт Сервис» пояснил, что сократить услуги можно там, где это допускается законодательством, например, вместо круглосуточного консьержа ввести дневного или сократить число постов охраны с 5 до 3.
Кошурников отметил, что большинство клиентов являются образованными людьми, которые понимают, какие изменения происходят в экономике. Они принимают аргументы УК, если им всё объяснить.