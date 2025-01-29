В Пермь приедет Екатерина Мизулина

Posted 29 января, 10:10
Published 29 января, 10:10
Modified 29 января, 10:12
Updated 29 января, 10:12
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина собирается приехать в Пермь. Это произойдет уже летом 2025 года.
Вопрос о том, когда глава Лиги безопасного интернета посетит центр Прикамья, Мизулиной задали в ее закрытом телеграм-канале. На это обратил внимание портал 59.ru. Мизулина ответила: «Летом, в графике поездок уже есть» и добавила стикер в виде сердечка. Точная дата визита пока неизвестна.
Напомним, Екатерина Мизулина не раз интересовалась пермской повесткой. В ноябре 2024-го она рассказала, что обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку сообщений о банде педофилов в Перми. Читатели Мизулиной сообщили, что в Перми неизвестные взрослые мужчины просят у девочек в возрасте 8-12 лет интимные фото и принуждают к сексу, а затем снимают с детьми видео в публичные чаты и шантажируют несовершеннолетних. Также злоумышленники угрожают устроить теракт в одном из торговых центров.