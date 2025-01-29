В Пермь приедет Екатерина Мизулина

Напомним, Екатерина Мизулина не раз интересовалась пермской повесткой. В ноябре 2024-го она рассказала, что обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку сообщений о банде педофилов в Перми. Читатели Мизулиной сообщили, что в Перми неизвестные взрослые мужчины просят у девочек в возрасте 8-12 лет интимные фото и принуждают к сексу, а затем снимают с детьми видео в публичные чаты и шантажируют несовершеннолетних. Также злоумышленники угрожают устроить теракт в одном из торговых центров.