В Перми приложение для знакомств незаконно объявило себя лучшим

По законодательству, в рекламе запрещено распространять сведения, не соответствующие действительности, а также сведения о преимуществах рекламируемого товара перед товарами других производителей или продавцов. В пресс-службе Пермского УФАС напоминают, что использование слов «лучший», «первый» и «номер один» в рекламе возможно только в случае, если указан конкретный критерий сравнения, имеющий объективное подтверждение. А листовки от ООО «Лав.Ру» содержали сравнительную формулировку без указания на критерий сравнения и объективное подтверждение заявленного утверждения.