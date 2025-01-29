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Posted 29 января, 07:42

Published 29 января, 07:42

Modified 29 января, 07:44

Updated 29 января, 07:44

В Перми приложение для знакомств незаконно объявило себя лучшим

В Перми приложение для знакомств незаконно объявило себя лучшим

29 января 2025, 07:42
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Уфас
Антимонопольная служба обратила внимание на ненадлежащую рекламу.

Пермское УФАС России выявило нарушения Закона о рекламе в деятельности ООО «Лав.Ру». Около ТРК «Семья» в Перми раздавали листовки, рекламирующие приложение для знакомств «Love.ru». В тексте рекламы среди прочего было указано: «Приложение для знакомств №1».

По законодательству, в рекламе запрещено распространять сведения, не соответствующие действительности, а также сведения о преимуществах рекламируемого товара перед товарами других производителей или продавцов. В пресс-службе Пермского УФАС напоминают, что использование слов «лучший», «первый» и «номер один» в рекламе возможно только в случае, если указан конкретный критерий сравнения, имеющий объективное подтверждение. А листовки от ООО «Лав.Ру» содержали сравнительную формулировку без указания на критерий сравнения и объективное подтверждение заявленного утверждения.

В итоге Пермское УФАС признало, что компания нарушила п. 1 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе. ООО «Лав.Ру» выдано предупреждение. Ранее Properm.ru писали, что в Перми и Кунгуре на нарушении законодательства о рекламе попались ортопедический салон и оптика. В ситуацию вмешались представители антимонопольной службы.

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#Общество#Уфас#Пермь#Реклама#Пермское уфас
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