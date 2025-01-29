В Пермском крае на соревнованиях дисквалифицировали клуб «Скала». Что происходит?

Posted 29 января, 10:27
Published 29 января, 10:27
Modified 29 января, 10:29
Updated 29 января, 10:29
На традиционном турнире по рукопашному бою «Кубок генерала Зайцева», который проходил 25 января в Чусовом, не были допущены к состязаниям юные спортсмены клуба спортивных единоборств «Скала». Причин никаких официально не назвали. Мы обратились за разъяснениями к тренерам «Скалы», к руководству Пермской краевой федерации рукопашного боя (ПКФРБ), в министерство спорта Пермского края. Кроме спортсменов из Перми, не допустили спортсменов из Александровска. Информация, предоставленная участниками конфликта и наблюдателями, очень разная.
Участие в турнире не бесплатное. Кроме взносов, родители собирали деньги на автобус, на питание детей. «Как могут несколько человек, невзирая на законы, отнять у детей спорт?! Разве допустимо такое?!» — пишут в комментариях соцсетей разгневанные родители. «Дисквалификация клуба боевых единоборств „Скала“ — это событие, которое не может остаться без последствий!» — утверждают они и собирают подписи под открытыми письмами руководству региона и страны, под обращениями в прокуратуру.
Тренер клуба Сергей Мачулин считает, что такого рода решение ущемляет права 24 юных спортсменов, а действия руководства Пермской краевой федерации рукопашного боя (ПКФРБ) являются противозаконными, нарушающими Конституцию РФ. По мнению Мачулина, на традиционном турнире по рукопашному бою «Кубок генерала Г. Н. Зайцева» в Чусовом руководство ПКФРБ во главе с президентом Евгением Баловиным «устроило настоящий спектакль, приняв противозаконное решение».
Родители спортсменов тоже считают, что детей не допустили к турниру лишь потому, что этого захотело руководство ПКФРБ. На спортивное мероприятие была вызвана полиция, приехало полицейское начальство Чусового, представители Росгвардии. Родители были очень злы, дети в полном замешательстве. На ковер детей так и не выпустили. Они сидели на чемоданах в прямом смысле, пока длились разборки взрослых, и уехали несолоно хлебавши.
Разногласия между руководством клуба и руководством федерации рукопашного боя, как мы выяснили, начались не вчера. И достигли вот такой некрасивой кульминации. Никто не выступил медиатором в этом процессе, никто не нашел компромисса.
Сергей Мачулин обвиняет руководство федерации в предвзятости, в том, что они требуют наличные деньги за оплату мероприятий, а он платит по реквизитам, обвиняет их в грубости, в том, что из-за их личного к нему отношения страдают дети. На вопрос, чем он не устраивает руководство федерации, Мачулин предполагает, что никому не нравится конкуренция, а у него хорошие результаты и сильные спортсмены.
Мы связались с Евгением Волобуевым, генеральным директором ПКФРБ. Каковы же истинные причины дисквалификации клуба «Скала», почему конфликт руководства федерации и клуба достиг апогея, а не был разрешен. Почему взрослые позволили, чтобы ситуация отразилась на детях?
По словам Евгения Волобуева, решение о неучастии «Скалы» в соревнованиях и других мероприятиях, проводимых федерацией, принято президиумом Всероссийской федерации рукопашного боя (ВФРБ). А решения федеральной организации должна выполнять региональная. То есть на уровне российской федерации «Скале» запретили принимать участие в региональных мероприятиях. До этого, кстати, «Скала» пыталась участвовать в соревнованиях в Ижевске, отправила воспитанника на Чемпионат России — из-за этого Всероссийская федерация чуть не сняла всю сборную Пермского края с чемпионата.
Однако после такого объяснения ясности относительно отстраненного клуба не добавилось. Вдобавок оказалось, что дело не в клубе, а в тренере Сергее Мачулине, который, по словам Евгения Волобуева, вообще не должен тренировать детей. Именно Мачулин впал в немилость руководства ВФРБ.
Мы связались с президентом всероссийской федерации Дмитрием Ивановым. По его словам, про «Скалу» он ничего не знает, сказать не может. А вот тренеру Мачулину отказано в допуске к соревнованиям, проводимым Всероссийской федерацией или ее отделениями (Пермской краевой федерацией, например). Почему? Потому что он «предатель». Так называют его в федерации.
После начала СВО Международная федерация рукопашного боя исключила из своего состава ВФРБ. При этом Международная федерация осталась в России, базируется в Москве, создала Федерацию прикладного рукопашного боя и другие спортивные организации. «Они просто скопировали наши правила, наши уставы, наши нормативы, — рассказал Дмитрий Иванов. — И будто создали параллельный вид спорта! А Мачулин и некоторые другие примкнули к ним. Ну, это же предательство, по-другому не назвать».
ВФРБ стала договариваться о сотрудничестве со спортивными объединениями других, более дружественных стран, формировать с Министерством спорта РФ график мероприятий, тренировочных процессов, сборов. Но до сих пор, конечно, единения нет.
Международная федерация продолжает функционировать, как и другие общественные объединения в этой сфере. Спортивные клубы, спортивные школы, сами тренеры примкнули кто куда, Мачулин — к Международной… Именно поэтому ему запрещено в любом виде (кроме как зрителя) принимать участие в мероприятиях Всероссийской федерации.
Насколько это — захотели и не допустили — законно? Судом пока это решение не оспорено.
По словам Иванова, у Мачулина был шанс вернуться, «публично извиниться, покаяться и попроситься обратно». Президент Всероссийской федерации говорит, что многие так и сделали: извинились, вернулись, работают нормально. Но пермский тренер на поклон не пошел, публично извиняться за выбор другой федерации не стал. Являясь членом Федерации прикладного рукопашного боя, Мачулин продолжал заявлять спортсменов на мероприятия, проводимые ВФРБ. «Ну, что мы должны были сделать? — рассуждает Дмитрий Иванов. — Объяснить ему, что он не прав, мы пытались. Он не слушал, не стал признавать свою неправоту. И сам виноват в том, что случилось».
На вопрос, что делать детям, спортсменам, у Дмитрия Иванова есть неутешительный ответ: уходить от тренера, переходить в другой клуб, который сотрудничает с ПКФРБ и более послушен Всероссийской федерации.
Президент ПКФРБ Евгений Баловин заявил, что Мачулин «проявляет глубокое неуважение к руководству федераций» и хочет, чтобы федерацию лишили государственной аккредитации. Евгений Баловин принес извинения родителям воспитанников от лица ПКФРБ.
По данным министерства спорта Пермского края, есть официальное решение Всероссийской федерации рукопашного боя, согласно которому тренер Сергей Мачулин не может заявлять на соревнования своих воспитанников. Более того, в связи с действиями, противоречащими Уставу Всероссийской федерации, наставник отстранен от любого участия в деятельности федерации. Решение распространяется на мероприятия всех уровней. Клуб и спортивная школа были уведомлены заранее.
«Краевое минспорта не может влиять на решение федерации, так как это общественная организация, однако провело встречу с тренером с целью урегулировать ситуацию и предложить альтернативный вариант участия его воспитанников в соревнованиях. Сергей Мачулин отказался, и, к сожалению, таким образом пострадали дети», — пояснили в Минспорта.
По информации краевой федерации рукопашного боя Пермского края, прелоставленной в Минспорта региона, какой-то алгоритм дальнейшего участия детей, занимающихся у Сергея Мачулина, проработан. Но конкретики никакой нет.
Кроме того, в Минспорта пояснили, что команда Александровска на данный турнир не заявлялась, в связи с тем, что у них развивается направление прикладного рукопашного боя, которое относится к деятельности не имеющей аккретидации Федерации прикладного рукопашного боя (те самые, которых в ВФРБ называют «предателями»).