В Пермском крае на соревнованиях дисквалифицировали клуб «Скала». Что происходит?

По словам Иванова, у Мачулина был шанс вернуться, «публично извиниться, покаяться и попроситься обратно». Президент Всероссийской федерации говорит, что многие так и сделали: извинились, вернулись, работают нормально. Но пермский тренер на поклон не пошел, публично извиняться за выбор другой федерации не стал. Являясь членом Федерации прикладного рукопашного боя, Мачулин продолжал заявлять спортсменов на мероприятия, проводимые ВФРБ. «Ну, что мы должны были сделать? — рассуждает Дмитрий Иванов. — Объяснить ему, что он не прав, мы пытались. Он не слушал, не стал признавать свою неправоту. И сам виноват в том, что случилось».