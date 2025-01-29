В Пермском крае за год почти на 2% сократилось количество ДТП с пострадавшими

На территории Перми произошло 747 ДТП с пострадавшими, что на 4% меньше, чем за 2023 год. При этом отмечен рост смертности — на 27%. В дорожно-транспортных происшествиях в 2024 году погибло 47 человек, ещё 931 человек получил травмы различной степени тяжести (+2,6%).