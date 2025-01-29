В Пермском крае за год почти на 2% сократилось количество ДТП с пострадавшими

Posted 29 января, 16:20
Published 29 января, 16:20
Modified 29 января, 16:21
Updated 29 января, 16:21
По итогам 2024 года в Пермском крае зарегистрировано 2017 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Это на 1,9% меньше, чем за 2023 год, сообщает РБК Пермь со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.
Отмечено и снижение количества погибших в ДТП — на 12,1%. Всего в результате дорожно-транспортных происшествий скончалось 218 человек. Ещё 2 551 человек получил травмы (+0,6%).
На территории Перми произошло 747 ДТП с пострадавшими, что на 4% меньше, чем за 2023 год. При этом отмечен рост смертности — на 27%. В дорожно-транспортных происшествиях в 2024 году погибло 47 человек, ещё 931 человек получил травмы различной степени тяжести (+2,6%).
За последние пять лет количество животных на улицах населенных пунктов Пермского края уменьшилось в среднем на 3 тыс. особей. Такие данные на заседании комитета краевого парламента по государственной политике и местному самоуправлению регионального парламента озвучил заместитель начальника краевой Госветинспекции Евгений Доронин-Доргелинский.