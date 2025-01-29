properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 05:38

Published 29 января, 05:38

Modified 29 января, 07:16

Updated 29 января, 07:16

В Пермском округе за близкие отношения с подрядчиком уволен руководитель МУ УКС

В Пермском округе уволили руководителя УКС за близкие отношения с подрядчиком

29 января 2025, 05:38
Фото: Изображение Midjourney.

В Пермском округе за близкие отношения с подрядчиком уволен руководитель МУ УКС

Сюжет
Возле кормушки
Руководитель заключил со своим близким человеком контрактов на сумму более 800 млн. рублей.

Прокуратурой Пермского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции, по результатам которой в действиях директора муниципального учреждения установлены нарушения при проведении закупок. С руководителем расторгнут трудовой договор, сообщают в краевой прокуратуре.

По данным портала Properm.ru, речь идет о директоре МУ «УКС Пермского округа» Дмитрии Ермакове.

В период с 2019 года по 2023 год учреждением заключены крупные муниципальные контракты на сумму более 800 млн рублей на выполнение строительных работ. Подрядчиком по заключенным контрактам являлся учредитель компании, с которым у Ермакова «имелись близкие доверительные отношения, что предполагает личную заинтересованность и возникновение конфликта интересов», отмечают в прокуратуре.

Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности расторгнуть трудовой договор и освободить руководителя учреждения от занимаемой должности в связи с утратой доверия по причине непринятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Суд требования прокурора удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.

Как мы рассказывали ранее, речь идет о компании «Славянский дом» и ее учредительнице Юлии Приваловой, с которой у Ермакова и сложились неформальные отношения. В мае прошлого года бизнесмен из Пермского района Евгений Прозоров не смог обжаловать свой приговор, которым Индустриальный районный суд признал его виновным в мошенничестве при выполнении госконтракта на проведение реконструкции плотины на водохранилище в поселке Юго-Камский. Как официально сообщили тогда в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю, преступление бывшего руководителя ООО Строительная фирма «Славянский дом», причастного к хищению бюджетных денежных средств в особо крупном размере при реализации национального проекта «Экология» на территории Прикамья, было выявлено сотрудниками ведомства.

В марте 2023 года Индустриальный районный суд приговорил Прозорова к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.

На днях прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора МКУ «Управление технического заказчика» администрации Перми Андрея Кудрявцева. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также:
Прокурор одного из районов Перми покидает свою должностьСуд не стал взыскивать с бывшего главы Чайковского полученные премииПодрядчика концерна «Калашников» из Прикамья будут судить за уклонение от налогов
#Общество#Возле кормушки#Пермь#Прокуратура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика