В Пермском округе уволили руководителя УКС за близкие отношения с подрядчиком

Как мы рассказывали ранее, речь идет о компании «Славянский дом» и ее учредительнице Юлии Приваловой, с которой у Ермакова и сложились неформальные отношения. В мае прошлого года бизнесмен из Пермского района Евгений Прозоров не смог обжаловать свой приговор, которым Индустриальный районный суд признал его виновным в мошенничестве при выполнении госконтракта на проведение реконструкции плотины на водохранилище в поселке Юго-Камский. Как официально сообщили тогда в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю, преступление бывшего руководителя ООО Строительная фирма «Славянский дом», причастного к хищению бюджетных денежных средств в особо крупном размере при реализации национального проекта «Экология» на территории Прикамья, было выявлено сотрудниками ведомства.