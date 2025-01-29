В Пермском округе уволили руководителя УКС за близкие отношения с подрядчиком

Posted 29 января, 05:38
Published 29 января, 05:38
Modified 29 января, 07:16
Updated 29 января, 07:16
Прокуратурой Пермского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции, по результатам которой в действиях директора муниципального учреждения установлены нарушения при проведении закупок. С руководителем расторгнут трудовой договор, сообщают в краевой прокуратуре.
По данным портала Properm.ru, речь идет о директоре МУ «УКС Пермского округа» Дмитрии Ермакове.
В период с 2019 года по 2023 год учреждением заключены крупные муниципальные контракты на сумму более 800 млн рублей на выполнение строительных работ. Подрядчиком по заключенным контрактам являлся учредитель компании, с которым у Ермакова «имелись близкие доверительные отношения, что предполагает личную заинтересованность и возникновение конфликта интересов», отмечают в прокуратуре.
Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности расторгнуть трудовой договор и освободить руководителя учреждения от занимаемой должности в связи с утратой доверия по причине непринятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Суд требования прокурора удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.
Как мы рассказывали ранее, речь идет о компании «Славянский дом» и ее учредительнице Юлии Приваловой, с которой у Ермакова и сложились неформальные отношения. В мае прошлого года бизнесмен из Пермского района Евгений Прозоров не смог обжаловать свой приговор, которым Индустриальный районный суд признал его виновным в мошенничестве при выполнении госконтракта на проведение реконструкции плотины на водохранилище в поселке Юго-Камский. Как официально сообщили тогда в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю, преступление бывшего руководителя ООО Строительная фирма «Славянский дом», причастного к хищению бюджетных денежных средств в особо крупном размере при реализации национального проекта «Экология» на территории Прикамья, было выявлено сотрудниками ведомства.
В марте 2023 года Индустриальный районный суд приговорил Прозорова к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.
На днях прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора МКУ «Управление технического заказчика» администрации Перми Андрея Кудрявцева. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.