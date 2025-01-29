В ВТБ рассказали о ситуации на рынке сбережений в РФ

Более 750 тысяч клиентов банка переоткрыли вклады на пике ставок в декабре прошлого года. В этом месяце портфель классических розничных сбережений банка вырос на рекордные 895 миллиардов рублей. Количество депозитов в декабре выросло на 20% по сравнению с ноябрём. Всего в 2024 году в ВТБ было открыто более 7,3 миллиона вкладов, что превышает показатели 2023 года в полтора раза. По итогам текущего года количество вкладчиков в ВТБ достигнет 9 миллионов человек.