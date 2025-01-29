В ВТБ рассказали о ситуации на рынке сбережений в РФ

Posted 29 января, 06:39
Published 29 января, 06:39
Modified 29 января, 11:31
Updated 29 января, 11:31
По его прогнозам, к концу первого полугодия 2025 года сумма депозитов достигнет 60 триллионов рублей. По итогам текущего года ожидается рост рынка более чем на 21%. Его объем превысит 68 триллионов, пишет gorod55.ru. По мнению экспертов, рублёвые вклады останутся основным двигателем роста.
В этом году финансовый рынок будет особенно ориентирован на вкладчиков. Многие россияне продолжают использовать депозиты и накопительные счета для накопления средств на крупные покупки. Рост этих инструментов будет обеспечен высокими процентами, выплаченными по истечении срока депозитов, которые были открыты зимой при наиболее высоких ставках. Ожидается, что в этом году будет повторён рекордный результат 2024 года, и россияне заработают на вкладах около 9 триллионов рублей.
В течение первого полугодия уровень ключевой ставки будет экстравысоким, что позволит обеспечить большую доходность накопительных продуктов. Средний уровень по вкладам составит 19–20% годовых, а по маркетинговым предложениям — 22–23% годовых.
Аналитики ВТБ считают, что Центробанк не будет снижать ключевую ставку до тех пор, пока не произойдёт существенного замедления инфляции. Однако возможна некоторая коррекция ставок. Пик ставок пройдет этой зимой. Во втором полугодии тренды могут смениться, и средства со вкладов будут перетекать на накопительные счета в условиях уменьшения ставок.
Этот фактор будет определяющим на рынке сбережений в текущем году. Рынок ориентирован на сроки до года. Доля такого привлечения с сентября 2024 года выросла на 3 п. п. и составляет около 94% всех рублёвых вкладов.
Горшков также отметил, что средняя максимальная ставка привлечения у основных игроков на рынке в прошлом году достигла 22,8% годовых и была снижена до 21,7% к концу года на фоне сохранения ключевой ставки на прежнем уровне. Даже сейчас на рынке сохраняется уникальная ситуация, когда ставка по депозитам превышает ключевую ставку.
Более 750 тысяч клиентов банка переоткрыли вклады на пике ставок в декабре прошлого года. В этом месяце портфель классических розничных сбережений банка вырос на рекордные 895 миллиардов рублей. Количество депозитов в декабре выросло на 20% по сравнению с ноябрём. Всего в 2024 году в ВТБ было открыто более 7,3 миллиона вкладов, что превышает показатели 2023 года в полтора раза. По итогам текущего года количество вкладчиков в ВТБ достигнет 9 миллионов человек.