Выносливых пермяков пригашают поработать на стройке в Египте за 300 тысяч рублей

Posted 29 января, 02:01
Published 29 января, 02:01
Modified 29 января, 02:03
Updated 29 января, 02:03
За работу разнорабочим на стройке в Египте пермякам предлагают от 250 до 300 тысяч рублей. Такое объявление появилось на сайте бесплатных объявлений, первым на него обратило внимание издание URA.RU.
Компания специализируется на возведении монолитных зданий. Требования: физическая выносливость, ответственность, умение работать в команде. Обязанности: выполнение вспомогательных работ на площадке, помощь в погрузке и разгрузке.
Сотрудникам предлагают полную оплату проезда до места работы, трехразовое питание, проживание и спецодежду.