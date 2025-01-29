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Posted 29 января, 02:01

Published 29 января, 02:01

Modified 29 января, 02:03

Updated 29 января, 02:03

Выносливых пермяков пригашают поработать на стройке в Египте за 300 тысяч рублей

Выносливых пермяков пригашают поработать на стройке в Египте за 300 тысяч рублей

29 января 2025, 02:01
Фото: кадр из фильма «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра».
Перелет до места работы обещают компенсировать.

За работу разнорабочим на стройке в Египте пермякам предлагают от 250 до 300 тысяч рублей. Такое объявление появилось на сайте бесплатных объявлений, первым на него обратило внимание издание URA.RU.

Компания специализируется на возведении монолитных зданий. Требования: физическая выносливость, ответственность, умение работать в команде. Обязанности: выполнение вспомогательных работ на площадке, помощь в погрузке и разгрузке.

Сотрудникам предлагают полную оплату проезда до места работы, трехразовое питание, проживание и спецодежду.

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