Юристы «Хлебницы» из-за антисанитарии не смогли досрочно открыть пекарни

Posted 29 января, 12:36
Published 29 января, 12:36
Modified 29 января, 12:58
Updated 29 января, 12:58
Владельцы сети «Хлебница» продолжают попытки досрочно открыть пекарни, где в начале января по требованию Роспотребнадзора была приостановлена работа. Свердловский районный суд во второй раз отказал юристам ИП Юлии Гагариной в досрочном прекращении действия постановления санитарного ведомства, рассказали журналисту Properm.ru в суде. Такое же заявление в отношении «Хлебницы» на ул. Советской Армии, 27 поступили сегодня в Индустриальный районный суд, дата его рассмотрения пока не назначена.
Сеть делает вторую попытку восстановить работу «Хлебницы» на ул. Куйбышева, 65. Но суд сохраняет срок приостановления работы пекарни, указывая, что выявленные нарушения санитарных норм устранены не были.
Интересно, что заявления о досрочном открытии пекарен подаются только в Свердловский и Индустриальный суды. По требованию Роспотребнадзора в январе закрыли пять «Хлебниц» — в Свердловском, Дзержинском и Индустриальном районе. По информации журналиста Properm.ru, после инцидента сеть начала расторгать договоры аренды помещений под пекарни. Такой довод приводили юристы в суде при рассмотрении материалов в отношении магазина на ул. Советской Армии, 27.
Все «Хлебницы» закрывают из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ).
В ходе проведённых сотрудниками органов Роспотребнадзора проверок деятельности заведений общепита сети ИП Гагариной были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации покупателям.
Сразу после нового года стало известно, что в последние дни декабря более 80 человек обратились к врачам с жалобами на кишечное расстройство. Были выявлены энтерит и сальмонеллез. После чего сотрудники Роспотребнадзора начали эпидрасследование, а в СУ СКР возбудили уголовное дело. Гагарина и исполнительный директор сети Ксения Троицкая отправились под домашний арест.