Юристы «Хлебницы» из-за антисанитарии не смогли досрочно открыть пекарни

Интересно, что заявления о досрочном открытии пекарен подаются только в Свердловский и Индустриальный суды. По требованию Роспотребнадзора в январе закрыли пять «Хлебниц» — в Свердловском, Дзержинском и Индустриальном районе. По информации журналиста Properm.ru, после инцидента сеть начала расторгать договоры аренды помещений под пекарни. Такой довод приводили юристы в суде при рассмотрении материалов в отношении магазина на ул. Советской Армии, 27.