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Posted 29 января, 06:59

Published 29 января, 06:59

Modified 29 января, 07:09

Updated 29 января, 07:09

В 2024 году коллекторов в Пермском крае оштрафовали на 6 млн. рублей

За год приставы в Прикамье оштрафовали коллекторов более чем на 6 миллионов рублей

29 января 2025, 06:59
Фото: 1MI.

В 2024 году коллекторов в Пермском крае оштрафовали на 6 млн. рублей

Сюжет
Приставы
Всего рассмотрено 104 административных дела о нарушениях.

В 2024 году в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю рассмотрено 104 административных дела о нарушениях в деятельности коллекторов. Они оштрафованы более чем на 6 млн. рублей, сообщают в ведомстве.

За год принято к рассмотрению 648 жалоб на работу профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. По итогам рассмотрения 175 обращений составлены протоколы об административном правонарушении по статье 14.57 КоАП РФ, либо объявлено предостережение о недопустимости нарушения.

Наиболее часто допускаемыми нарушениями стали: взаимодействие с третьими лицами, отсутствие добросовестности и разумности при взыскании просроченной задолженности, оказание психологического давления, введение должника и иных лиц в заблуждение, злоупотребление правом, несообщение обязательной информации при непосредственном взаимодействии с должником, передача третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, осуществление взаимодействия с использованием не зарегистрированных за организациями абонентских номеров.

По фактам противоправных действий в 2024 году должностными лицами ГУФССП России по Пермскому краю рассмотрено 104 административных дела. Виновные лица наказаны штрафами на общую сумму 6 млн 83 тыс. рублей.

Все оштрафованные нарушители зарегистрированы в других регионах. «В минувшем году поступило только одно обращение на профессиональную коллекторскую организацию, находящуюся на территории Пермского края, однако по результатам проведенной проверки доводы заявителя не подтвердились», отмечают в ведомстве.

Ранее стало известно, что судебные приставы Пермского края прекратили 303 исполнительных производства по кредитным обязательствам на сумму около 25 млн рублей в отношении 118 участников специальной военной операции.

#Общество#Приставы#Коллекторы#Судебные приставы
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