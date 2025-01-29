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Posted 29 января, 07:05

Published 29 января, 07:05

Modified 29 января, 07:07

Updated 29 января, 07:07

На СВО погиб 21-летний Иван Калинин из Пермского края

Завтра в Сивинском округе простятся с погибшим на СВО 21-летним парнем

29 января 2025, 07:05
Фото: пресс-служба администрации Сивинского муниципального округа.

На СВО погиб 21-летний Иван Калинин из Пермского края

Сюжет
Военная операция на Украине
Траурный митинг пройдет в местном ДК.

На СВО погиб 21-летний Игорь Калинин из Сивинского муниципального округа. Парень родился 15 февраля 2003 года, его не стало 29 сентября прошлого года.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте», церемония прощания состоится завтра, 30 января, в 11:00, а митинг — в 12:00 в Малосивинском доме культуры в селе Шулынды (ул. Ленина, 16). Чиновники не уточняют, как жил и чем занимался Игорь Калинин до своего участия в спецоперации.

СВО длится почти три года, с 24 февраля 2022 года. Осенью того же года в России была проведена частичная мобилизация населения — на подготовку к службе в зоне проведения СВО были направлены более 300 тыс. россиян.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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