Жителям Прикамья доступны новые госуслуги в цифровом виде

К примеру, граждане теперь могут оформлять губернаторскую стипендию «Юные спортсмены Прикамья» не выходя из дома. Также в электронном формате доступны услуги по получению заключения о праве на усыновление и опекунство над несовершеннолетними. Кроме того, пользователи сайта могут отказаться от права постоянного бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения землей.