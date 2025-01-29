Жителям Прикамья доступны новые госуслуги в цифровом виде

Posted 29 января, 06:45
Published 29 января, 06:45
Modified 29 января, 06:46
Updated 29 января, 06:46
К примеру, граждане теперь могут оформлять губернаторскую стипендию «Юные спортсмены Прикамья» не выходя из дома. Также в электронном формате доступны услуги по получению заключения о праве на усыновление и опекунство над несовершеннолетними. Кроме того, пользователи сайта могут отказаться от права постоянного бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения землей.
В онлайн-формате можно воспользоваться двумя услугами регионального министерства труда и социального развития для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — подать заявление на сокращение срока действия договора найма специализированного жилого помещения, а также заявление о предоставлении выплаты на приобретение благоустроенного жилья в собственность или на полное погашение кредита (займа) по обеспеченному ипотекой договору по достижении 23 лет.
В министерстве отмечают, что Прикамье по результатам прошлого года занимает второе место в стране по числу цифровых услуг, разработанных с помощью визуального конструктора услуг Минцифры России, что позволяет ведомствам быстрее разрабатывать электронные сервисы для граждан.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что регион обогнал другие по переходу услуг в онлайн-формат, досрочно выполнив поручение главы государства: сейчас в цифровом виде доступно 100% муниципальных социально значимых услуг. На них пришлось порядка 250 тысяч заявок. Работы по цифровизации продолжатся в рамках нового нацпроекта «Экономика данных».
Минсвязи региона отметило рост популярности электронных услуг среди населения. На «Госуслугах» зарегистрировано около двух миллионов пользователей из Пермского края, из которых 1,7 миллиона активно используют эти сервисы.