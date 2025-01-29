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Posted 29 января, 05:53

Published 29 января, 05:53

Modified 29 января, 05:54

Updated 29 января, 05:54

Значительная часть Чусового в Прикамье из-за аварии лишена тепла и горячей воды

Значительная часть Чусового осталась без отопления и горячей воды из-за аварии

29 января 2025, 05:53
Фото: Изображение Midjourney.

Значительная часть Чусового в Прикамье из-за аварии лишена тепла и горячей воды

Сюжет
Коммунальный рай
Ремонтные работы обещают закончить до 15:00.

В Чусовом коммунальная авария — с 8:30 без отопления и горячей воды из-за аварии остались десятки домов и социальных объектов. Об этом сообщают в местных пабликах.

До 15:00 аварийное отключение отопления и горячего водоснабжения в следующих домах: ул. 50 лет ВЛКСМ 2а, 2б, 2г, 4, 6, 8 (отопление), 10, 12, 14, 17, 18, 19, 19а, 20 (отопление), 22, 23, 23а, 23б, 24 (отопление), 25, 25а, 25б, 26, 27а, 27б, 29а, 29б, 29в, 31. ул. Коммунистическая 1 (отопление), 2, 3а (отопление), 3б, 3в, 6, 8, 9, 12, 13. ул. Мира 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14в. ул. Космонавтов 3, 3а, 4, 6, 8, 10. Холодно в детских садах №11, 24, 150, 10, 55, «Наукоград». Без тепла МБОУ «ООШ» №7, МБОУ «СОШ №5», ЧИТ, СОК.

Причина — работы на магистрали, сообщают власти.

Сегодня в Чусовом, по данным синоптиков, температура воздуха не поднимется выше -9°C.

В Перми 26 января, в 16:50 из-за дефекта на теплотрассе по ул. Советской Армии, 33Б в Индустриальном районе произошло отключение теплоснабжения 26 многоквартирных домов и двух социальных объектов.

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#Происшествия#Коммунальный рай#Авария#Чусовой
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